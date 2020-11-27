Часть украинцев убеждена, что жизнь продолжается и коронавирус не должен помешать новогодним праздникам. Другие же уверены, что лучше воздержаться от скопления людей. Поэтому в одних городах Украины отменяют празднование, а в других – активно готовятся.

Какими будут новогодние праздники в условиях пандемии в этом году и что подготовили различные города Украины – читайте в материале журналистов 24 канала.

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В Виннице будут без елки

В Виннице едва ли не первыми заявили, что главной елки города в этом году не будет, а праздничные мероприятия проводить в режиме онлайн.

Глава города Сергей Моргунов отметил, принимая такое решение прислушивались к мнению горожан. Мол, эта тема спровоцировала дискуссии и даже было несколько петиций. Некоторые люди не видят целесообразности в том, чтобы устанавливать в городе елку. Они советуют направить деньги в больницы для борьбы с COVID-19.

Единственное, что будет создавать жителям праздничное настроение – это иллюминация на магистральных улицах города и вертеп, который установят на Майдане Незалежности.

Во Львове ждут решения государства

Львов славится своими традиционными новогодними гуляниями. Многие туристы едут туда именно зимой, чтобы окунуться в атмосферу рождественской ярмарки, приобщиться к колядникам и увидеть ходу звездочетов. Удастся ли воплотить все это в этом году – в городе еще не знают.

Уже есть ряд наработок – какие меры могут происходить, какая это может быть елка. Речь идет о том, какой будет эпидемиологическая ситуация. Мы уже общаемся, но ждем решения государства,

– рассказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Львовяне к ситуации относятся с пониманием. Они планируют собраться в семейном кругу и не устраивать масштабных празднований.



Живая елка во Львове 2019 года / Фото lviv1256

В Харькове на полную готовятся к праздникам

А вот где на полную готовятся к праздникам – так это в Харькове. На площади Свободы, где традиционно устраивают новогодние гуляния, уже кипит работа.

Рабочие уже собрали елку-рекордсменку и готовят к заливке каток. Здесь же возведут ярмарочные домики. И часть декораций для встречи 2021 из-за пандемии таки не будут устанавливать.

Харьковская елка – самая высокая в Украине / Фото "Харьковский портал"

"Домика Деда Мороза точно не будет, потому что он не подходит под санитарные нормы. Концерт – пока не ясно, позволит ли Кабмин. Пока планируем ярмарки. Точно под запрет попадает елка городского головы", – отметил директор департамента по делам информации и связи" связей с общественностью Юрий Сидоренко.

Программа праздников будет зависеть от запретов или карантинных ослаблений, введенных правительством. Единственное неизменное – харьковские улицы украсят многочисленными инсталляциями.

В Запорожье – 2 елки

В Запорожье главную елку обычно ставят на площади Маяковского. В этом году мэрия провела тендер на монтаж и демонтаж новогодних городков на сумму примерно 2 миллиона гривен.

Еще одну, областную елку должны поставить напротив областной госадминистрации на площади Фестивальной. Об отказе от этих планов чиновники еще не заявляли. Возможно, на их позицию повлияют решения центральной власти или предостережения санврачей.

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Жители города по-разному относятся к установлению елки и возможному новогоднему локдауну, если такой объявит власть. Впрочем последнее слово о проведении новогодних праздников будет за властью.