Организаторы опроса Президента Украины Владимира Зеленского уже сообщили предварительные результаты опроса. Народный депутат из "Голоса" Ярослав Рущишин подтвердил, он сомневается, что на вопросы действительно отвечали люди.

Сомнительно, что опрос президента имел хоть какую-то репрезентативность. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Давление на депутатов

По мнению народного депутата, легитимность или аргументированность опроса проверить никаким способом невозможно. Поэтому никакого влияния на депутатов оно не будет иметь.

Опрос президента не играет для нас никакой роли,

– подтвердил Рущишин.

Он также добавил, что не понимает, зачем было тратить столько денег и усилий и создавать проблемы и недоразумения.

Обратите внимание! В день выборов, 25 октября 2020 года, украинцы ответили на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. О том, каковы результаты опроса, читайте здесь.

Цель опроса

По его словам, настоящей целью опроса было мобилизовать своего избирателя. Но, к сожалению, эта инициатива провалилась.

"Для воплощения той или иной инициативы депутатам не нужны дополнительные полномочия. Ведь нардеп является представителем народа даже по названию. Его выбирают прямым голосованием", – отметил Рущишин.