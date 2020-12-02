Введение нового целевого налога и увеличение темпов роста акцизов на табачные изделия, обсуждаемые в Верховной Раде, могут иметь негативные последствия для украинской экономики.

А аргументы сторонников такой политики основываются на псевдоисследованиях. Об этом пишет "Главком".

С инициативой об изменении принципов налогообложения табачной продукции выступил Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий при поддержке ГО "Життя". Напомним, в Украине сейчас ежегодно повышают акцизы на сигареты на 20%, эта политика будет действовать до 2025 года.

Теперь же предлагается обложить сигареты дополнительным целевым сбором, деньги от которого пойдут, например, в коронавирусный фонд. Недавно Радуцкий заявил, что с помощью налогов цену на пачку сигарет надо повысить до 200 грн, и тогда госбюджет получит 6 млрд грн дохода.

Однако эксперты предостерегают, что резкий рост акцизов и введение новых налогов приведет, в первую очередь, к увеличению объемов рынка контрафактных и контрабандных сигарет, которые не облагаются сборами и, следовательно, будут стоить значительно меньше. Нынешние 4,5 млрд грн потерь госбюджета из-за нелегального табака могут стать еще больше.

Как отмечает издание, антитабачное лобби, аргументируя необходимость увеличения роста акцизов, использует результаты крайне сомнительных исследований. Так, недавно ГО "Життя" опубликовала исследование Киевской школы экономики, где делается вывод, что предлагаемый план повышения акцизов гораздо выгоднее для госбюджета, чем тот, на котором якобы настаивают табачные компании.

При этом игнорируется тот факт, что табачные компании не против действующей сейчас стратегии постепенного повышения акцизов.

Наоборот, они уже давно официально заявили, что принятый план повышения налогов их вполне устраивает, потому что он понятен и прогнозируем. Главное для них, чтобы на фоне этого значительного роста налогов ни в кого не зачесались руки поднимать их еще больше,

– замечает издание.

При этом предлагаемая стратегия противоречит рекомендациям ВОЗ. Они показывают, что нынешние ежегодные 20% роста акцизов и так ведут к увеличению нелегального рынка. Большее увеличение сборов приведет к еще более стремительному росту количества контрабанды и подделок. ВОЗ прямо говорит о том, что лишь снижение темпов роста налогов замедлит увеличение доли нелегального рынка сигарет, но антитабачное лобби делает все наоборот.