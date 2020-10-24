Последние 6 лет Организация Объединенных Наций выделяла гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии в Украине. За все время ООН привлекла более полумиллиарда долларов США.

Кроме этого, согласно плану гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2020 год предполагается помочь более 2 миллионам граждан, пострадавших в результате боевых действий. На эти нужды уже мобилизовали 82 миллиона долларов США, говорится на странице правительства в фейсбуке.

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"На протяжении 2014 – 2020 годов в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более полумиллиарда долларов", – отметили в правительстве.

Там пояснили, что Украина сотрудничает с такими учреждениями ООН:

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

Управление по координации гуманитарных вопросов;

Программа развития ООН;

Международная организация по миграции;

Всемирная организация здравоохранения;

Фонд ООН в области народонаселения;

Детский фонд ООН и тому подобное.

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В правительстве отметили, что в течение 5 лет в ООН планируют привлечь почти 675 миллионов долларов США для помощи Украине. На этот раз деньги предусмотрели на экономическое развитие, социальную защиту, демократическое управление, а также поддержку восстановления на Донбассе.