Более полумиллиарда долларов: ООН 6 лет помогала пострадавшим от войны на Донбассе
Последние 6 лет Организация Объединенных Наций выделяла гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии в Украине. За все время ООН привлекла более полумиллиарда долларов США.
Кроме этого, согласно плану гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2020 год предполагается помочь более 2 миллионам граждан, пострадавших в результате боевых действий. На эти нужды уже мобилизовали 82 миллиона долларов США, говорится на странице правительства в фейсбуке.
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"На протяжении 2014 – 2020 годов в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более полумиллиарда долларов", – отметили в правительстве.
Там пояснили, что Украина сотрудничает с такими учреждениями ООН:
- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;
- Управление по координации гуманитарных вопросов;
- Программа развития ООН;
- Международная организация по миграции;
- Всемирная организация здравоохранения;
- Фонд ООН в области народонаселения;
- Детский фонд ООН и тому подобное.
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В правительстве отметили, что в течение 5 лет в ООН планируют привлечь почти 675 миллионов долларов США для помощи Украине. На этот раз деньги предусмотрели на экономическое развитие, социальную защиту, демократическое управление, а также поддержку восстановления на Донбассе.