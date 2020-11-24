ООН отправит в Нагорный Карабах миссию для разминирования территории
Служба ООН по разминированию планирует размесить в Нагорном Карабахе специальную миссию. Для этого в начале декабря организация проведет оценку необходимой помощи в непризнанной республике.
Решение об отправке миссии приняли в связи с запросом сторон соглашения о прекращении огня. Об этом, по данным одного из российских изданий, заявил официальный представитель департамента миротворческих операций ООН, передает 24 канал.
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Служба ООН по вопросам противоминной деятельности, другие подразделения и группы на местах работают над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи ООН, о которой стороны просили,
– сказал представитель организации.
Заминирование территорий Нагорного Карабаха
Ранее глава Национального агентства по разминированию Азербайджана Газанфар Ахмедов рассказал, что на полное разминирование территорий Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку, уйдет более 10 лет.
Ситуация в Нагорном Карабахе: главное
- 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.
- Государства несколько раз договаривались о прекращении огня, но тут же его нарушали.
- 10 ноября Армении и Азербайджану удалось подписать соглашение о перемирии.
- Согласно ему, государства остаются на своих позициях. Однако Ереван отдает часть территории Нагорного Карабаха Баку.
- Кроме того, в непризнанной республике в течение 5 лет будут находиться российские миротворцы.
- Заметим, что в Армении такое соглашение восприняли как капитуляцию. На улицах городов вспыхнули массовые протесты.
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