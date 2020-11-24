Служба ООН по разминированию планирует размесить в Нагорном Карабахе специальную миссию. Для этого в начале декабря организация проведет оценку необходимой помощи в непризнанной республике.

Решение об отправке миссии приняли в связи с запросом сторон соглашения о прекращении огня. Об этом, по данным одного из российских изданий, заявил официальный представитель департамента миротворческих операций ООН, передает 24 канал.

Читайте также Войну в Карабахе остановили Турция и Россия, – Эрдоган

Служба ООН по вопросам противоминной деятельности, другие подразделения и группы на местах работают над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи ООН, о которой стороны просили,

– сказал представитель организации.

Заминирование территорий Нагорного Карабаха

Ранее глава Национального агентства по разминированию Азербайджана Газанфар Ахмедов рассказал, что на полное разминирование территорий Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку, уйдет более 10 лет.

Обратите внимание! 23 ноября в районе Мадагиза, что в Нагорном Карабахе, подорвалась поисковая группа. В результате взрыва погиб азербайджанский военный. Кроме того, российский миротворец и сотрудники местного так называемого министерства чрезвычайных ситуаций получили ранения.

Ситуация в Нагорном Карабахе: главное