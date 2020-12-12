ООН призвала мировых лидеров объявить чрезвычайное климатическое положение
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш назвал климатическую ситуацию в мире драматичной. Он призвал страны принять решительные меры.
Такое мнение он высказал в субботу, 12 декабря, во время речи на виртуальной конференции по случаю пятилетия Парижского климатического соглашения. Об этом сообщили на сайте DW.
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Чрезвычайное климатическое положение
По словам генсека ООН, тех обязательств, которые на себя взяли страны, недостаточно для того, чтобы ограничить повышение температуры на планете.
Может ли кто-нибудь еще отрицать, что мы столкнулись с драматичной чрезвычайной ситуацией? Именно поэтому сегодня я призываю всех лидеров во всем мире объявить чрезвычайное климатическое положение в своих странах,
– сказал Гуттереш.
Он отметил, что это состояние должно продолжаться, пока страны не достигнут углеродной нейтральности, то есть когда выбросы углекислого газа компенсируются путем углеродно-негативных проектов.
Предотвращение катастрофических последствий
По мнению Гуттереша, меры по восстановлению экономики, введенные после пандемии COVID-19, дают возможность ускорить переход к низкоуглеродному будущему. Но для предотвращения катастрофических последствий необходимо сделать гораздо больше.
Участие США в Парижском климатическом соглашении: кратко
- Соединенные Штаты Америки 4 ноября 2020 года официально прекратили участие в Парижском климатическом соглашении.
- Президент Дональд Трамп назвал сделку вредной для американской экономики и анонсировал выход из нее еще в 2017 году.
- Сейчас США являются второй страной мира по объемам выбросов в атмосферу газов.
- Избранный президентом США Джо Байден пообещал отменить решение Трампа о выходе из Парижского соглашения уже в январе 2021 года.
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