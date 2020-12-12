Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш назвал климатическую ситуацию в мире драматичной. Он призвал страны принять решительные меры.

Такое мнение он высказал в субботу, 12 декабря, во время речи на виртуальной конференции по случаю пятилетия Парижского климатического соглашения. Об этом сообщили на сайте DW.

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Чрезвычайное климатическое положение

По словам генсека ООН, тех обязательств, которые на себя взяли страны, недостаточно для того, чтобы ограничить повышение температуры на планете.

Может ли кто-нибудь еще отрицать, что мы столкнулись с драматичной чрезвычайной ситуацией? Именно поэтому сегодня я призываю всех лидеров во всем мире объявить чрезвычайное климатическое положение в своих странах,

– сказал Гуттереш.

Он отметил, что это состояние должно продолжаться, пока страны не достигнут углеродной нейтральности, то есть когда выбросы углекислого газа компенсируются путем углеродно-негативных проектов.

Предотвращение катастрофических последствий

По мнению Гуттереша, меры по восстановлению экономики, введенные после пандемии COVID-19, дают возможность ускорить переход к низкоуглеродному будущему. Но для предотвращения катастрофических последствий необходимо сделать гораздо больше.

Отметим! Парижское климатическое соглашение приняли 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата. Документ подписали представители 196 стран мира. Соглашение заменит Киотский протокол, который обязывал сокращать выбросы парниковых газов только развитые страны. Срок его действия истекает в 2020 году. Новые же обязательства в рамках Парижского соглашения брали на себя все государства независимо от степени экономического развития.



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