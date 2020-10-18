Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия Азербайджана и Армении – недопустимы. Дело в том, что страны проигнорировали призывы немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В заявлении генсека ООН говорится, что Гуттер выразил надежду, что страны все же будут придерживаться перемирия. Также он ждет, когда Баку и Ереван немедленно вернутся за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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По его словам, обе стороны во время проведения военных операций обязаны постоянно заботиться о сохранении и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Согласно международному гуманитарному праву они должны защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру,

– написано в заявлении.

Он осудил именно недавние атаки на населенные пункты в зоне боевых действий. В частности, речь шла именно об обстреле второго по величине азербайджанского города Гянджа.

Подробнее об обстреле города, во время которого погибли по меньшей мере 7 человек – по ссылке.

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