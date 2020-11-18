Верховная Рада должна учесть как интересы государства, так и предпринимателей относительно обязательности использования кассовых аппаратов ФЛП. Поэтому Владимир Зеленский и Офис Президента решили частично взять на себя модерацию этого вопроса.

Парламент должен найти решение, которое учтет интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют. Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в комментарии Интерфакс-Украина.

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Этот конфликт затянулся и переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики,

– отметил Подоляк.

По его словам, Зеленский, реагируя на "странную неспособность депутатов найти оптимальное решение в течение нескольких месяцев", решил частично взять на себя модерацию этой темы. Подоляк добавил, что для этого президент хочет получить аргументы всех сторон и глубже изучить проблематику.

"Именно поэтому сегодня он экстренно решил провести соответствующий селектор и получить основательные комментарии от всех заинтересованных сторон", – уточнил советник председателя ОП. Он также рассказал, что модерацией темы занимается руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Обязательность кассовых аппаратов и протесты против этого: основное