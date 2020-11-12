В Офисе Президента хотят создать именной видеоблог Владимира Зеленского. Таким образом планируют восстановить коммуникацию с украинцами через видео.

Планируют, чтобы президент работал над видеоблогом регулярно. О такой идее в интервью "Украинской правде" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Важно У Зеленского обнаружили коронавирус: в каком состоянии президент

Он пояснил, что иногда обычных интервью, которые Зеленский дает телеканалам, недостаточно. Именно поэтому стоит "не всегда идти классическим путем, а выйти за рамки шаблонов". Подоляк заверил, что президент готов это сделать.

Он готов идти не в видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он-больше, чем видосики. Он президент страны,

– подчеркнул Подоляк.

Именно поэтому советник Ермака хочет, чтобы запустили именной видеоблог, который будет очень жестко структурирован. "Почему? Я объясняю. Потому что он готов открыто говорит на любые вопросы", – добавил Подоляк.

► Как будет выглядеть блог

По словам Подоляка, сейчас разрабатывают концепцию видеоблога.

"Я думаю, что это будет такой стационарный блог, минут на 10, не больше, где он будет брать 5 – 6 базовых тем недели и давать на них свою реакцию", – пояснил советник Ермака.

Видео Зеленского: что известно