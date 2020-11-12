"Зеленский – больше, чем видосики": в ОП хотят создать президенту именной видеоблог
В Офисе Президента хотят создать именной видеоблог Владимира Зеленского. Таким образом планируют восстановить коммуникацию с украинцами через видео.
Планируют, чтобы президент работал над видеоблогом регулярно. О такой идее в интервью "Украинской правде" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Он пояснил, что иногда обычных интервью, которые Зеленский дает телеканалам, недостаточно. Именно поэтому стоит "не всегда идти классическим путем, а выйти за рамки шаблонов". Подоляк заверил, что президент готов это сделать.
Он готов идти не в видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он-больше, чем видосики. Он президент страны,
– подчеркнул Подоляк.
Именно поэтому советник Ермака хочет, чтобы запустили именной видеоблог, который будет очень жестко структурирован. "Почему? Я объясняю. Потому что он готов открыто говорит на любые вопросы", – добавил Подоляк.
► Как будет выглядеть блог
По словам Подоляка, сейчас разрабатывают концепцию видеоблога.
"Я думаю, что это будет такой стационарный блог, минут на 10, не больше, где он будет брать 5 – 6 базовых тем недели и давать на них свою реакцию", – пояснил советник Ермака.
Видео Зеленского: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский еще с 2019 года, когда шла предвыборная агитация, записывал видео и таким образом общался и с избирателями и с оппонентами. В частности, большую шумиху тогда наделало видеообращение к 5-му президенту Петру Порошенко. Зеленский таким образом пригласил оппонента на дебаты, которые состоялись на НСК "Олимпийский".
- Позже Зеленский неоднократно в видеоформате обращался к международному сообществу.
- Также во время локдауна в Украине, который начался в марте, Зеленский периодически записывал видеообращение к украинцам относительно ситуации с COVID-19. Такие видео от президента появлялись чуть ли не каждую неделю.
- Большую огласку набрала запись Зеленского, на которой он назвал дальнобойщиков-нарушителей "засранцами". Это видео президент направил в их закрытую вайбер-группу. Однако журналист Сергей Гришин впоследствии опубликовал его в соцсети.
- Скандальной стала видеозапись президента по требованию Луцкого террориста Максима Кривоша. Тот хотел, чтобы Зеленский сказал призвал украинцев посмотреть фильм "Земляне". После этого террорист обещал отпустить задержанных людей. Зеленский выполнил требование, а позже удалил видео.
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