В ОП хотят восстановить должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины
Офис Президента будет обсуждать возможность возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины. Однако это произойдет уже после вступления в должность нового президента США.
Такое назначение помогло бы США лучше понимать, что происходит в пределах нормандского формата. Об этом рассказал Игорь Жовква, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия,
– отметил Жовква.
Что еще сказал чиновник
- 13 ноября советники лидеров стран "нормандской четверки" обсудят вопросы активизации работы ТКГ. В частности, план действий, который представила Украина.
- Президент Владимир Зеленский постоянно общается с лидерами нормандского формата.
- Украина полностью выполняет договоренности, утвержденные в рамках ТКГ и нормандского формата. Однако для достижения мира нужно движение навстречу от другой стороны.
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