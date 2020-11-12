Офис Президента будет обсуждать возможность возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины. Однако это произойдет уже после вступления в должность нового президента США.

Такое назначение помогло бы США лучше понимать, что происходит в пределах нормандского формата. Об этом рассказал Игорь Жовква, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия,

– отметил Жовква.

Что еще сказал чиновник

13 ноября советники лидеров стран "нормандской четверки" обсудят вопросы активизации работы ТКГ. В частности, план действий, который представила Украина.

Президент Владимир Зеленский постоянно общается с лидерами нормандского формата.

Украина полностью выполняет договоренности, утвержденные в рамках ТКГ и нормандского формата. Однако для достижения мира нужно движение навстречу от другой стороны.

Обратите внимание! Должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины ликвидировали в октябре 2019 года. Ранее ее занимал Курт Волкер.