Президент Владимир Зеленский может остаться на еще один срок. Ранее глава государства отметил, что одного президентского срока мало.

Однако если Зеленский решит идти на второй срок, он об этом сообщит. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Олесе Бацман.

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Так, на пресс-конференции он (Зеленский – 24 канал), действительно, сказал, что одного срока мало по объективным причинам, а не потому, что он решил идти на второй,

– добавил представитель ОП.

Тимошенко согласился, что одного срока мало. Однако, по словам политика, на обсуждение второго в Офисе Президента пока нет времени.

Может ли Зеленский уйти досрочно

Тимошенко не исключил, что Зеленский может уйти с должности досрочно. Однако чиновник подчеркнул, что сейчас такой вариант вообще не рассматривают.

Обратите внимание! В начале своей президентской каденции Зеленский убеждал, что идет лишь на один срок. Однако уже в мае на пресс-конференции глава государства отметил, что подумает о втором, если будет видеть поддержку народа.