Есть вероятность того, что продлят действие закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбассе. Однако это зависит от переговоров в нормандском процессе.

Подготовка закона и его продвижение в Раде зависит от переговоров нормандского процесса. Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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Опция "продолжить" закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась,

– заметил Корниенко.

По словам политика, сейчас надеются на встречу советников "нормандской четверки".

Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях вступит в силу только после вывода из Украины всех российских наемников и их техники.

Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.

Ранее Рада продлила закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года.

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