Если бы главных сподвижников нацизма удалось ликвидировать еще до того, как они заляпают руки кровью, то избежать многомиллионных жертв, к сожалению, не удалось бы. Рейнхард Гейдрих – глава РЗГА – органа, контролировавшего нацистские отряды смерти, яркий тому пример. Его убийство не остановило насилие, а наоборот – только ускорило и увеличило террор над евреями и врагами нацистской Германии.

Британские спецслужбы более года планировали операцию "Антропоид" – сценарий убийства Рейнхарда Гейдриха. Подробнее об этом в новом выпуске программы "Спецслужбы" на 24 канале.

В предыдущем выпуске Польская секретная полиция, за которой кроются смерти тысячи людей: шокирующая деятельность UB

Биография Рейнхарда Гейдриха

В марте 1904 года родился тот, кого за несколько десятков лет будут называть "Пражским мясником". Родители же подарили ему имя Рейнхард. Вырастая в семье музыкантов, он с детства увлекался игрой на скрипке. Да это еще далеко не все его таланты. Рейнхард активно интересовался фехтованием, бегом да и спортом в целом. Отец с детства приучал Гейдриха к патриотизму, и как покажут 30-е годы, он хорошо усвоит уроки. Обучение в школе проходило отлично.

Семья, кстати, была не из бедных, но даже несмотря на это – Рейнхард вырос закомплексованным. В детстве над ним смеялись из-за худощавости, высокого роста и тонкого голоса. Это уже потом окажется, что он на самом деле – идеальный ариец. Но наиболее оскорбительно ему было из-за слухов о еврейских корнях. Существовали ли они на самом деле не подтверждено.



Рейнгард Гейдрих / Фото Ceskatelevize.cz

"Как только Гейдрих открывал футляр и брал в руки скрипку, его лицо начинало сиять. И кто бы что ни говорил о его жесткой натуре, его глаза в такие моменты излучали тепло. Он был совсем другим человеком. Будто две души в одной груди", – рассказал товарищ Рейнхарда Гейдриха Франц Виммер-Ламкет.

Гейдрих в рядах Рейхсмарине

В 1922 году Гейдрих вступил в ряды Рейхсмарине – германского флота. Дела там шли настолько хорошо, что за 6 лет службы, он получил звание под-лейтенанта. Рейнхард хорошо себя зарекомендовал: не чурался черновой работы, часто помогал товарищам по службе, подавая хорошие надежды. Казалось, что на Гейдриха можно возложить задачи любой сложности, ведь за все время службы, до 1931 года он ни разу не "накосячил".

Отчасти, развиваться ему помогал Вильгельм Канарис. Мы рассказывали о нем в программе об "Абвер". Он научил Гейдриха всему что знал – не только о специфике работы на флоте, но и всему, что касалось разведки и организации работы спецслужб. Позже эта информация очень пригодится "Пражскому мяснику" в руководстве нацистскими спецслужбами. Получилось так, что Канарис создал монстра, который сначала был его едва ли не лучшим другом, а впоследствии превратится в яростного врага.

Что известно о Вильгельме Канарисе

Вильгельм Канарис – немецкий генерал и глава армейской разведки Абвер. Опытный в военной сфере человек. У него было много наград за Первую и Вторую мировые войны. Будучи главой "Абвера", принял участие в покушении на Гитлера, за что и был казнен 9 апреля 1945 года.



Вильгельм Канарис / Фото Википедии

Несмотря на успехи, с дальнейшей карьерой в Рейхсмарине у Рейнхарда не сложилось. А все из-за слабости к женщинам. Дело в том, что перед тем, как попасть на флот, он уже был помолвлен. Но в 1930 году познакомился с другой девушкой – Линой Фон Остен, которой и сделал предложение. И именно этот момент стал поворотным в его жизни.

Узнав о новых отношениях Рейнхарда, отец предыдущей невесты, который имел много связей в военной сфере, сделал все для того, чтобы Гейдрих больше никогда не увидел флота. Его уволили. В апреле 1931 года он простился со службой и вернулся к гражданской жизни. Но новая невеста, как оказалось, познакомит его с нацизмом. А там – всем все равно кому и сколько раз Гейдрих делал предложение. Главное – преданность идеологии и польза гитлеровским идеям.

"Гейдриха освободили от должности. Дело даже не в том, что он дважды предлагал жениться, а в том, что он отнесся к этому делу пренебрежительно. А это было неприемлемо для немецкого офицера военно-морских сил", – отметил университетский колледж Дублина Роберт Герварт.

Гейдрих среди национал-социалистов

В начале лета Гейдрих вступил в ряды национал-социалистов. Быстро осознав, что ему в идеях и направлениях партии нравится абсолютно все, он начал уверенно двигаться к верхам. Всего за несколько недель его приняли в СС. Как раз в то время Генрих Гимллер, один из самых влиятельных лидеров нацистской Германии, занимался созданием контрразведывательного органа. И именно искал того, кто мог бы в этом помочь.

Обратите внимание "Смерть шпионам": секретное ведомство СССР, которое охотилось не только на вражеских разведчиков

По рекомендациям Лины Фон Остер и ее влиятельных друзей, Рейнхарда Гейдриха пригласили на "собеседование". Он был идеальным кандидатом, его приняли без всяких сомнений. "Мясник" начал создавать свою сеть шпионов, он знал все обо всех. Его доклады высшему командованию всегда были информативными, точными и с такими деталями, что ранее немцы и не подозревали, что собирать разведданные можно так, а не иначе. Сеть информаторов Гейдриха действовала по всей стране. И именно поэтому, уже в 1932 году, со званием Штурмбанфюрер СС, он возглавил новосозданный карательный орган – СД.

Начало Второй мировой войны

1 сентября 1939 года миллион военных, 2 тысячи самолетов и почти 3 тысячи танков двинулись на Польшу. Так началась Вторая мировая война. С разгаром конфликта, у Гейдриха и его отрядов смерти появились новые задачи: душить любые проявления оппозиции. В принципе, приказы высшего командования ему нравились. Он был из тех людей, которые любили нацизм с ног до головы. Польша, если не считать своих же граждан до начала войны, была первой, кто ощутил все возможности Гестапо и СД. Без суда и расследования, Гейдрих вязал кого хотел, а дальше опции всего 2: концлагерь или расстрел.

В 1939 году Гейдрих стал главой Главного управления имперской безопасности. А это значит, что в его подчинении были все подразделения: полиция, военные, карательные отряды, разведка, контрразведка. Однако ключевыми были 2: Гестапо и СД.

Обратите внимание 6 лет под прикрытием: как агент ФБР Джо Пистоне поставил мафию на колени

Рейнхард сконцентрировал такую власть в руках, что смог хорошо заявить о себе уже не только перед Гиммлером, что было уже большим достижением, но и перед Гитлером. Работа по ликвидации движения сопротивления в Польше дала свои плоды, репутация Гейдриха шла перед ним, зарплата росла, влияние и авторитет давались в знаки. Благодаря ему о жестокости бойцовских собак фюрера говорили уже не только в Германии, но и по всему миру. В частности, и в британских спецслужбах, которые начинали думать – как остановить или хотя бы парализовать работу нацистской агентуры.

"Если бы вам надо было нарисовать мультик и как-то показать там нацистское зло, то вы бы нарисовали Гейдриха", – объяснил историк Гай Уолтерс.

Издевательства Гейдриха над евреями

Ключевым вопросом в войне для нацистов были евреи. Они искали возможности и пути депортации и ликвидации этого народа. Адольф Эйхман – более известный как "архитектор Холокоста" придумал, как изолировать их: концлагеря, расстрелы, пытки, использование, медицинские эксперименты. А вот Рейнхард Гейдрих стал тем, кто будет воплощать все эти безумные идеи в жизнь. Если Эйхман определял кого и как казнить, то Гейдрих был инструментом казни. В принципе за них говорят их позывные – "архитектор" и "мясник".

К теме Охота за Адольфом Эйхманом: как евреи отомстили "архитектору Холокоста"

На совести обоих смерти миллионов, руки обоих по локти в крови. Гейдрих мастерски пользовался своим руководящим положением в нацистском обществе. С особой ненавистью он относился именно к евреям. Вопрос почему – до сих пор остается открытым. Или он боялся, что слухи о его еврейских корнях перерастут в нечто большее? Или возможно и в самом деле за волной ненависти пытался скрыть свою связь с теми, кого нацисты пытались ликвидировать?



Адольф Эйхман / Фото из архива "Яд ва-Шем"

Оккупация Чехословакии

Чехословакия – еще одна оккупированная нацистами страна. В 1939 году установив там свой режим, Гитлер отправил в Прагу Гейдриха. Ему понравилась работа начальника спецслужб и в Праге тот должен был сделать тоже самое – подавить оппозицию. Но в отличие от той же Польши зверства и пытки хоть и были, но все равно – в разы меньше.

Граждане страны в начале не очень то и противились новому режиму. Гейдрих должен был следить, чтобы волны недовольства не перерастали во что-то большее. Да и к тому же оккупация Чехословакии была стратегически важной, ведь оттуда можно было продолжить расширение территорий в сторону Центральной Европы, а поэтому, руководить в регионе должен был не просто опытный, а полностью преданный режиму человек. Рейнхард Гейдрих был именно таким.

Гейдрих должен был руководить в протекторате Богемии и Моравии. Как только он приехал в Прагу, сразу начал процесс "германизации". Как он сам говорил: "Чтобы превратить этот чешский мусор в немцев, надо дать дорогу новым расовым методам". В его понимании – подпольщики, интеллектуалы и все кто против нацизма – на виселицу. Только в первый день его приезда казнили больше сотни человек. Если говорить в целом, то до 500 человек. И это уже не говоря о заключенных и отправленных в концлагеря.

Справка. Протекторат Богемии и Моравии – этнически-чешский протекторат, который Третий Рейх установил в центральных частях Богемии, Моравии и Силезии (Чешская Силезия). Сегодня это территории Чехии. Гитлер объявил о создании в 1939 году как части Германии. Развалился протекторат вместе с падением Рейха в 1940 году.

План ликвидации Гейдриха

Гейдрих стал приоритетной целью Чехословацких и британских спецслужб. Его положение в обществе, влияние и авторитет сделали его популярным, если можно так сказать, среди высокопоставленных кругов. Гитлера убивать не планировали, ведь его смерть могла бы спровоцировать еще более жесткую войну. Кто знает, кто занял бы его место. Поэтому, погасить огонь нацизма решили с помощью ликвидации приближенных к фюреру человек. Операцию по убийству Рейнхарда Гейдриха инициировал Франтишек Моравец – глава чехословацкой агентуры. Из нескольких сценариев его ликвидации выбрали автомобиль – Mercedes премиумкласса.

Его автомобиль – это символ его высокомерия. Он разъезжал на кабриолете. Ездить в бронированном лимузине, окруженном танками со всех сторон – это не для него. Гейдрих, ездой на кабриолете демонстрировал свою уверенность. Мол, я могу себе позволить все, что хочу, и никто меня и пальцем не тронет,

– объяснил историк Гай Уолтерс.

За подготовку отвечало секретное британское ведомство – Управление специальных операций. Они славились тем, что часто разрабатывали разнообразное секретное оружие. Например, умудрялись начинять крыс взрывчаткой. Когда грызун добирался до места назначения, заряд детонировал. Или разрабатывали уникальные пулеметы, которых ни у кого не было на вооружении. Кстати именно одним из таких пулеметов и воспользуются при убийстве Гейдриха. Это ведомство специально создали для диверсионной работы в Европе, поэтому к планированию операции отнеслись очень серьезно.

Справка. SOE – Управление специальных операций. Спецслужба Британии, времен Второй мировой войны. Специальный тайный орган создан для ведения диверсионной работы в оккупированных нацистской Германией странах. Создан в 1940 году. Расформирован в 1946 после окончания войны.

Из 2 тысяч претендентов отобрали 20 чехословацких военных в изгнании. Они как раз находились в Британии. Чтобы задание стопроцентно выполнили, всех их отправили на обучение в Шотландию, где те прошли тренировочный курс. Он включал в себя абсолютно все: от рукопашного боя до стрельбы из самых разных видов оружия. Шанса на промах не было. Ликвидировать Рейнхарда Гейдриха надо было с первого раза. Да и к тому же, в случае успеха операции, зарубежные спецслужбы думали, что тогда массовые убийства евреев можно будет остановить. Только... как покажет практика, репрессий не избежать. Однако к подготовке киллеров отнеслись тщательно.

Карел Свобода и Йозеф Габчик

Из 20 агентов отобрали 2 самых лучших: Карела Свободу и Йозефа Габчика. Главным критерием отбора была точность. С самого начала планировалось, что один из них забросит гранату внутрь автомобиля Гейдриха. И поэтому взяли тех, кто отлично подавал в крикете. Оба идеально справлялись с этим заданием, оба отслужили и имели личную неприязнь к нацизму и Гейдриху лично. Поэтому беспокоиться о возможной перевербовке или невыполнении миссии причин не было.

С самого начала на выполнение задания должны были отправиться Карел Свобода и Йозеф Габчик. Однако Свобода во время тренировок получил травму головы и не смог продолжать миссию. Его заменили на Яна Кубиша. Из-за этого операция затянулась. Ведь Ян Кубиш не проходил подготовки и был практически не готов к заданию.