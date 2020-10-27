Внешняя операция против Украины, - Ермак об истории с вагнеровцами и планами спецслужб
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в очередной раз назвал информацию о спецоперации спецслужб в отношении вагнеровцев полной выдумкой. Более того – он считает, что эта история спланирована против Украины.
Почему о ней пишут украинские журналисты – для главы Офиса Президента загадка. Об этом Ермак рассказал в интервью "Бабелю".
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Уже много раз об этом сказал: вся история с вагнеровцами выдумана от начала до конца. Совещания, о котором писал Бутусов, никогда не было. Моя версия – это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны,
– подчеркнул он.
Ермак добавил, что понимает, почему этим занимаются спецслужбы других стран.
"Но почему сознательно или невольно к этому были привлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков – вопрос", – констатирует он.
В то же время глава ОП считает, что операция по распространению дезинформации "точно внешняя". По его словам, следствие покажет, "был ли кто-то внутри". Он добавил, что делом занимается ГБР, поэтому вскоре украинцы получат все ответы.
Спецоперация с вагнеровцами: коротко о главном
- История с боевиками ЧВК "Вагнера", которых сначала задержали в Беларуси, а затем вернули России, тянется с июля.
- Украина просила Александра Лукашенко выдать ей часть вагнеровцев, потому что они воевали на Донбассе на стороне оккупантов. Впрочем, Лукашенко все же решил вернуть их России.
- Через какое-то время украинские журналисты Юрий Бутусов и Янина Соколова обнародовали информацию, что задержание вагнеровцев в Беларуси с самого начала было спецоперацией СБУ, которая сорвалась из-за слива информации в офисе Президента.
- В офисе Президента это уже назвали выдумками. В то же время ГБР вызвало журналистов на допрос из-за обнародованных ими данных.
- А вот в Раде пообещали создать Временную следственную комиссию, которая должна расследовать ситуацию и узнать, действительно ли в ОП сорвали спецоперацию с вагнерівцями.