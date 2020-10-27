Глава Офиса Президента Андрей Ермак в очередной раз назвал информацию о спецоперации спецслужб в отношении вагнеровцев полной выдумкой. Более того – он считает, что эта история спланирована против Украины.

Почему о ней пишут украинские журналисты – для главы Офиса Президента загадка. Об этом Ермак рассказал в интервью "Бабелю".

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Уже много раз об этом сказал: вся история с вагнеровцами выдумана от начала до конца. Совещания, о котором писал Бутусов, никогда не было. Моя версия – это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны,

– подчеркнул он.

Ермак добавил, что понимает, почему этим занимаются спецслужбы других стран.

"Но почему сознательно или невольно к этому были привлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков – вопрос", – констатирует он.

В то же время глава ОП считает, что операция по распространению дезинформации "точно внешняя". По его словам, следствие покажет, "был ли кто-то внутри". Он добавил, что делом занимается ГБР, поэтому вскоре украинцы получат все ответы.

Спецоперация с вагнеровцами: коротко о главном