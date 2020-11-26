Украинские пограничники не пропустили в Украину оператора пропагандистского телеканала Russia Today. Мужчина намеревался транзитом попасть на территорию России. В конце концов пропагандисту запретили въезд в Украину на 3 года.

Оператор Russia Today не смог попасть в Украину: детали

Остановили его в Одесской области – в пункте пропуска "Кучурган". Мужчина ехал на автомобиле с территории Молдовы. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Когда у него проверяли документы, в частности паспорт, у пограничников сработала база данных. Дело в том, что оператор пропагандистов в свое время посещал оккупирован Россией Крым.

Во время дополнительной проверки пограничники установили, что в Крым он прилетал самолетом из территории России. А это является нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Так как мужчина нарушил украинские законы относительно пересечения границы, ему запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Что известно о пропагандисте

Он – гражданин России.

Родился в 1971 году, то есть сейчас ему должно быть 48 – 49 лет.

В Крыму он проводил съемку для своего телеканала Russia Today.

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Госпогранслужба не пропустила оператора Russia Today в Украину: смотрите видео