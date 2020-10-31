Опоздали всего на 9 лет: в Берлине открыли новый аэропорт – фото
В Германии 31 октября официально открыли аэропорт Берлин-Бранденбург. Он должен был заработать еще в марте 2011 года.
Самолет Easyjet Airbus A320 31 октября доставил первых пассажиров в новый терминал Берлин-Бранденбург, что в Шонефельде. Об этом сообщает Spiegel.
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Рейс стартовал в берлинском аэропорту Тегель. Этот аэродром планируют закрыть уже 8 ноября.
Сверху в новом аэропорту приземлился самолет Lufthansa, прибывший из Мюнхена.
Шеф Lufthansa Карстен Шпор ранее назвал открытие "историческим днем". "Я до сих пор не могу в это поверить", – отмечал он.
В Германии открыли новый аэропорт Берлин-Бранденбург / Фото Spiege
Первые самолеты уже приземлились в аэропорту / Фото Spiegel
Под Берлином открыли новый аэропорт: смотрите карту
Что известно о новом аэропорту под Берлином
- Он должен был открыться в марте 2011 года. Однако из-за задержек и скандалов начал работать почти на 10 лет позже.
- Строительство аэропорта началось в 2006 году. Однако даты открытия менялись шесть раз.
- Сочетание дизайнерских провалов и других проблем превратило Берлин-Бранденбург в национальный позор.
- В аэропорту также возникали проблемы с проектом. Там заменяли все противопожарные двери и кабели.
- Стоило сооружение аэропорта почти 6 миллиардов евро, что примерно втрое больше первоначального бюджета.
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