В Германии 31 октября официально открыли аэропорт Берлин-Бранденбург. Он должен был заработать еще в марте 2011 года.

Самолет Easyjet Airbus A320 31 октября доставил первых пассажиров в новый терминал Берлин-Бранденбург, что в Шонефельде. Об этом сообщает Spiegel.

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Рейс стартовал в берлинском аэропорту Тегель. Этот аэродром планируют закрыть уже 8 ноября.

Сверху в новом аэропорту приземлился самолет Lufthansa, прибывший из Мюнхена.

Шеф Lufthansa Карстен Шпор ранее назвал открытие "историческим днем". "Я до сих пор не могу в это поверить", – отмечал он.



В Германии открыли новый аэропорт Берлин-Бранденбург / Фото Spiege

Первые самолеты уже приземлились в аэропорту / Фото Spiegel

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