Комитет национального спасения Армении: оппозиция объединилась и требует отставки Пашиняна
В Ереване во время акции протеста 11 ноября представители оппозиционных сил заявили о создании Комитета национального спасения. Идею поддержали уже 17 партий-оппонентов действующего правительства Никола Пашиняна.
Оппозиция считает, что правительство "продало" Карабах
О создании комитета сообщил представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время митинга в центре Еревана. Об этом информирует Sputnik Армения.
К теме Азербайджан победил в Карабахской войне, – Ильхам Алиев
Для спасения Нагорного Карабаха, считают оппозиционеры, необходимо сделать три шага.
Первый – создание Комитетут спасения родины, что мы уже сделали. Второй – немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третий – спасать проданные властью наши земли,
– сказал Сагателян.
Протесты в Армении продолжаются с 10 ноября
Отметим, что протесты против прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе проходят в Армении еще с 10 ноября. Люди считают, что правительство фактически капитулировало в войне, отдав земли Азербайджану. Во время митингов и беспорядков силовики задержали уже более 130 человек.
Почему Никол Пашинян подписал соглашение по Карабаху?
Глава правительства Армении объяснил, что не было другого выхода, как подписать договор. В противном случае, могли бы "пасть" важные города региона: Степанакерт, Мартуни, Аскеран. В Нагорном Карабахе, отметил Пашинян, был бы коллапс.
Поделиться новостью