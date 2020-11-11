В Ереване во время акции протеста 11 ноября представители оппозиционных сил заявили о создании Комитета национального спасения. Идею поддержали уже 17 партий-оппонентов действующего правительства Никола Пашиняна.

Оппозиция считает, что правительство "продало" Карабах

О создании комитета сообщил представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время митинга в центре Еревана. Об этом информирует Sputnik Армения.

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Для спасения Нагорного Карабаха, считают оппозиционеры, необходимо сделать три шага.

Первый – создание Комитетут спасения родины, что мы уже сделали. Второй – немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третий – спасать проданные властью наши земли,

– сказал Сагателян.

Протесты в Армении продолжаются с 10 ноября

Отметим, что протесты против прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе проходят в Армении еще с 10 ноября. Люди считают, что правительство фактически капитулировало в войне, отдав земли Азербайджану. Во время митингов и беспорядков силовики задержали уже более 130 человек.

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