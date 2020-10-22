В Европарламенте объявили лауреата премии имени советского диссидента Андрея Сахарова. В 2020 году премию Сахарова получила белорусская оппозиция.

Премия имени Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год: что известно

Имя лауреата премии объявил глава Европарламента Давид Сассоли. По его словам, соответствующее решение приняло совещание глав фракций Европарламента, сообщает Интерфакс-Украина.

Кстати Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Итак, лауреатами премии Сахарова в 2020 году стали инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции:

бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская,



писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич,



Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова , Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало,



, Ольга Ковалькова, оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дилевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

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Что известно о премии Сахарова и за что ее дают: кратко

Это ежегодная премия в области прав человека, названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова.

Учреждена в 1988 году Европарламентом для празднования отдельных людей и организаций, которые защищают права человека и основные свободы.

Эту премию выдают за достижения в одной из сфер:

– защита прав меньшинств;

– уважение к нормам международного права;

– развитие демократии и отстаивание верховенства закона;

– защита прав и свобод человека

Награда победителю – 50 тысяч евро.

Интересно, что Белорусская ассоциация журналистов и экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич получили премию в 2004 и 2006 годах соответственно.

Заметим! Координационный совет оппозиция создала после начала массовых протестов в Беларуси. Причиной их стало несогласие с официальными итогами выборов президента и насилием со стороны силовиков. Цель совета – создать условия для перехода власти из рук самопровозглашенного президента Лукашенко.



Ряд представителей совета режим арестовал, остальные были вынужденными покинуть Беларусь. Организация, однако, продолжает деятельность.