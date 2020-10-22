Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова от Европарламента
В Европарламенте объявили лауреата премии имени советского диссидента Андрея Сахарова. В 2020 году премию Сахарова получила белорусская оппозиция.
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Имя лауреата премии объявил глава Европарламента Давид Сассоли. По его словам, соответствующее решение приняло совещание глав фракций Европарламента, сообщает Интерфакс-Украина.
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Итак, лауреатами премии Сахарова в 2020 году стали инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции:
- бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская,
- писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич,
- активистки Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало,
- оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дилевский, Степан Путило и Николай Статкевич.
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Что известно о премии Сахарова и за что ее дают: кратко
- Это ежегодная премия в области прав человека, названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова.
- Учреждена в 1988 году Европарламентом для празднования отдельных людей и организаций, которые защищают права человека и основные свободы.
- Эту премию выдают за достижения в одной из сфер:
– защита прав меньшинств;
– уважение к нормам международного права;
– развитие демократии и отстаивание верховенства закона;
– защита прав и свобод человека
- Награда победителю – 50 тысяч евро.
- Интересно, что Белорусская ассоциация журналистов и экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич получили премию в 2004 и 2006 годах соответственно.