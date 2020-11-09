Лидеры оппозиционных партий Грузии ночью 9 ноября призвали протестующих разойтись. Это произошло после того, как стражи порядка применили против людей водометы.

Полиция в Тбилиси применила водометы, несколько человек получили ранения. Чтобы не пострадали больше людей, лидеры оппозиции призвали демонстрантов разойтись, пишет Интерфакс-Украина .

К теме Это умышленное убийство, – врач об использовании водометов на митингах в Грузии

Но разойтись не навсегда, а только до 18 часов (по Киеву) понедельника, 9 ноября. Именно к этому времени оппозиционеры призвали снова собраться людей – на проспекте Руставели перед зданием парламента.

"Чтобы не начались задержания и избиения, призываем покинуть территорию ЦИК. Мы хотим разрядить ситуацию", – заявил представитель оппозиции Алеко Елисашвили, отметив, что все участники акции насквозь мокрые.

Полиция к тому времени уже дважды применила против людей водомет – после того, как демонстранты попытались сломать ограждение по периметру здания ЦИК.

Коротко о протестах в Грузии ноября 2020