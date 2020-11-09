Оппозиция в Грузии остановила акцию протеста: что будет дальше
Лидеры оппозиционных партий Грузии ночью 9 ноября призвали протестующих разойтись. Это произошло после того, как стражи порядка применили против людей водометы.
Полиция в Тбилиси применила водометы, несколько человек получили ранения. Чтобы не пострадали больше людей, лидеры оппозиции призвали демонстрантов разойтись, пишет Интерфакс-Украина.
К теме Это умышленное убийство, – врач об использовании водометов на митингах в Грузии
Но разойтись не навсегда, а только до 18 часов (по Киеву) понедельника, 9 ноября. Именно к этому времени оппозиционеры призвали снова собраться людей – на проспекте Руставели перед зданием парламента.
- "Чтобы не начались задержания и избиения, призываем покинуть территорию ЦИК. Мы хотим разрядить ситуацию", – заявил представитель оппозиции Алеко Елисашвили, отметив, что все участники акции насквозь мокрые.
Полиция к тому времени уже дважды применила против людей водомет – после того, как демонстранты попытались сломать ограждение по периметру здания ЦИК.
Коротко о протестах в Грузии ноября 2020
- Протесты в Грузии начались 1 ноября 2020 после парламентских выборов. Дело в том, что правящая партия по их результатам бы получила такое количество мандатов, при котором роль оппозиции равнялась бы нулю.
- Тогда оппозиция вывела людей на улицы, считая результаты выборов сфальсифицированными. В "Transparency International – Грузия" подтвердили, что видели на избирательных участках сотни нарушений. Зато в ОБСЕ заявили, что ничего существенного из нарушений не фиксировали.
- Несмотря на это оппозиционные политики отказались от мандатов и заявили, что будут бороться за честные выборы. 8 ноября около парламента и ЦИК в Тбилиси собралось много людей, которые решили начать бессрочный пикет – вплоть до назначения повторного голосования.
Поделиться новостью