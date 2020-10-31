Оппозиция может создать параллельное правительство Беларуси за рубежом
Член Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко предположил создание правительства страны за рубежом и призвал граждан, находящихся за рубежом, создавать параллельные дипломатические представительства.
Латушко обратился к белорусам с просьбой создать информационные пункты – прообразы посольств, дипломатических представительств Беларуси за рубежом. Так, оппозиционер с речью выступил во время продолжающегося в онлайн-режиме Всемирного конгресса белорусов, передают Naviny.by.
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Дело в том, что режим Лукашенко закрыл границы Беларуси. В страну не пускают тех же белорусов, которые, к примеру, учатся в зарубежных вузах.
Как знать, может, в перспективе будет принято решение и о создании правительства за рубежом, которое будет выдавать соответствующие документы для граждан Беларуси,
– сказал Латушко.
При этом он подчеркнул, что надеется, что до этого не дойдет.
На конгрессе выступила и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она отметила, что последние события в Беларуси свидетельствуют о панике властей.
"Они боятся нашей настойчивости, они растеряны, они не могут понять, почему мы до сих пор не остановились и продолжаем выходить на мирный протест", – подчеркнула Тихановская.
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