Оправдали судью Кицюка, который лишал участников Автомайдана водительских прав
Шевченковский суд Киева оправда бывшего судью Печерского суда столицы Виктора Кицюка. Его обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.
Прокурор по делу не пришел на судебное заседание. Об этом в фейсбуке рассказал адвокат потерпевших Роман Маселко.
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Она (судья – 24 канал) не нашла состава преступления в осуждении невиновного, на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи при отсутствии ни одного доказательства вины и доказательствах невиновности водителя,
– написал Маселко.
По версии следствия, Кицюк вынес 2 неправосудные решения. За это Высший совет правосудия лишил его статуса судьи. Сам Кицюк не признает своей вины.
Его адвокат Андрей Подосинов в комментарии "Громадському" ранее отметил, что в действиях Кицюка нет дисциплинарного состава преступления.
"Наша позиция такова, что в действиях Кицюка отсутствует дисциплинарный проступок, что подтверждается и отказом Высшего совета правосудия о привлечении его к ответственности за эти же факты", – говорил Подосинов.
Также адвокат подчеркивал, что он и его подзащитный выступают против закрытия дела из-за решения Конституционного Суда. Поэтому планируют доказывать невиновность Кицюка в судебном процессе.
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Что известно о Викторе Кицюке?
Согласно базе активистов, он – один из 337 судов, которые во время Революции Достоинства принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана. В частности, запрещали мирные собрания, обвиняли активистов за сопротивление правоохранителям и нарушение порядка мирных собраний.
Кицюка обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.
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