Шевченковский суд Киева оправда бывшего судью Печерского суда столицы Виктора Кицюка. Его обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.

Прокурор по делу не пришел на судебное заседание. Об этом в фейсбуке рассказал адвокат потерпевших Роман Маселко.

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Она (судья – 24 канал) не нашла состава преступления в осуждении невиновного, на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи при отсутствии ни одного доказательства вины и доказательствах невиновности водителя,

– написал Маселко.

По версии следствия, Кицюк вынес 2 неправосудные решения. За это Высший совет правосудия лишил его статуса судьи. Сам Кицюк не признает своей вины.

Его адвокат Андрей Подосинов в комментарии "Громадському" ранее отметил, что в действиях Кицюка нет дисциплинарного состава преступления.

"Наша позиция такова, что в действиях Кицюка отсутствует дисциплинарный проступок, что подтверждается и отказом Высшего совета правосудия о привлечении его к ответственности за эти же факты", – говорил Подосинов.

Также адвокат подчеркивал, что он и его подзащитный выступают против закрытия дела из-за решения Конституционного Суда. Поэтому планируют доказывать невиновность Кицюка в судебном процессе.

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Справка. В июне 2020 КСУ фактически отменил статью 375 Уголовного кодекса. Она предусматривала ответственность судей за заведомо приняты неправосудные решения. Ранее с ходатайством об отмене этой статьи в Конституционный Суд обратились представители "Оппозиционного платформы – за життя".