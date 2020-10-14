О всеукраинском опросе от Зеленского 25 октября, пенсии в Украине и какой должна быть Украина будущего – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорили экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и политолог Петр Олещук.

О всенародном опросе

Политолог Петр Олещук в эфире 24 канала прокомментировал анонсированный главой государства всенародный опрос 25 октября. Он считает, что если проводить аналогии, то такое предложение Зеленского – это скорее социологический опрос, чем референдум.

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Разумеется, не предполагают, что это будут проводить органы государственной власти или институции, утверждает политолог. По его мнению, потребности в законодательном регулировании такого опроса нет. По сути, это то ближе к экзит-полу.

Соответственно, определенные последствия могут быть. Очевидно, что юридических последствий быть не может. Ни одно решение не получит юридического подкрепления. Но это может быть расценено как соответствующий срез общественных настроений,

– считает эксперт.

Также он отметил, что, вероятно, такой опрос может быть более легитимный, чем традиционные соцопросы. Это также может служить для разработки и принятия различных политических решений.

Это не репетиция референдума, – Олещук

Одна из версий о всенародном опросе – это одна из версий всенародного референдума. Однако политолог Олещук считает, что этот опрос будет существенно отличаться от любого референдума.

"Поэтому, называть это репетицией референдума – довольно трудно. Тем более в нашей истории уже были референдумы, поэтому это не что-то принципиально новое для Украины. Логики это связывать с вопросами Донбасса – я не вижу", – отметил Олещук.

И сказал, что будут подниматься такие вопросы, которые никого не разъединяют и не вызывают существенно различных трактовок. В этом случае, как отметил эксперт, если поднимать более серьезные вопросы – они будут вызывать диаметрально противоположную реакцию.

Что известно об опросе 25 октября?

Владимир Зеленский анонсировал, что 25 октября на избирательном участке украинцы смогут ответить на дополнительные 5 вопросов. Первый вопрос всенародного опроса уже обнародовали – "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?". Другие же пока неизвестны.



В экспертных кругах такой опрос назвали "псевдореферендумом" и заявили, что он сомнителен с точки зрения законодательства, ведь этого не предусматривают ни украинские законы, ни Конституция.



В Комитете избирателей сообщили, что проведение опроса в день голосования противоречит Избирательному кодексу. В Офисе Президента же объяснили, что речь идет об опросе, который не будет иметь юридических последствий.

О влиянии опроса 25 октября

Экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что это может повлиять на явку на выборах. По его мнению, через проведение этого опроса власть пытается мобилизовать свой электорат. По его мнению, это также может повлиять на явку и выборы и на результаты голосования.

В зависимости от того, какие вопросы зададут, прежде всего, это может повлиять на явку различных категорий людей. Если мы знаем, какие категории будут голосовать за какие партии, так можно повлиять на результаты голосования,

– считает Милованов.

Также, по его мнению, такой опрос – это политическая технология. Поскольку эта инициатива исходит от власти. И это означает, что есть определенная возможность улучшить свои результаты, считает Милованов.

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О том, какой будет Украина через 10 лет

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ответил, какой он видит нашу страну в будущем. По его словам, Украина мечты должна быть наполнена компетентными людьми с критическим мышлением.

Президент Киевской школы экономики отметил, что не имеет значения – будет Украина аграрной или промышленной. Это должны быть граждане, которые будут мечтать и не бояться воплощать все в реальность. Он отметил, что в любой отрасли можно создать прорыв через создание новых бизнесов или применение новых технологий.

Мы должны перестать думать о традициях. И начать думать об инновациях. Не бояться изменений и желать их,

– пояснил он.

По его словам, украинцев пугают, когда в стране что-то меняется. Поэтому происходит сопротивление любым реформам, поэтому это является почвой для популизма. По его мнению, это последствия советской системы образования. Поэтому надо реформировать эту отрасль в сторону инноваций. Также он рассказал, что университеты должны измениться из академических учебных заведений, которые учат экономике. Должны стать так называемыми университетами воздействия. Человек, который вышел из университета, должен уметь изменить что-то вокруг себя.