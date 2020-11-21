На вопрос – сколько стоит опреснять морскую воду в Крыму – чиновники с полуострова, подконтрольные Кремлю, отвечают, что это очень дорого. Однако израильские и украинские эксперты подтвердили, что опресненная вода в Крыму может быть дешевле, чем в других государствах.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: Аннексия Крыма изменила оборонительную стратегию стран Черноморского региона. Турция, Румыния, Болгария и Грузия определились, как защитить собственные границы от российской агрессии. Новая президент Молдовы поддержала Украину, публично заявив, чей Крым. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.