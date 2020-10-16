На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса 25 октября. Чем заставил украинцев спорить о целесообразности такого мероприятия, а также – фантазировать относительно предложенных вопросов, которые он озвучивал в видеообращениях.

Сайт 24 канала собрал все, что нужно знать об этой инициативе.

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О каком опросе идет речь?

Всенародный опрос, анонсированный Владимиром Зеленским, проведут 25 октября – в день местных выборов. Для этого будет напечатано 5 миллионов специальных анкет с 5 вопросами, на каждый из которых украинцы смогут ответить "да" или "нет". Такие анкеты, предварительно, будут раздавать волонтеры в специальных палатках возле избирательных участков.

Вопросы к украинцам

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Кто финансирует опрос?

На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. В партии "Слуга народа" рассказывают о финансировании из карманов общественной организации, название которой, однако, пока что скрывают. Но уверяют: об использовании бюджетных денег речь не идет. Известно также, что организацией опроса не занимается ни партия, ни ЦИК, а, опять же, "отдельная структура".

Имеет ли место нарушение закона?

В Комитете избирателей Украины отметили, что опрос в день голосования противоречит избирательному законодательству.

Кроме того, в 19 статье Конституции Украины говорится о том, что должностные лица органов государственной власти могут действовать только в пределах способа и порядка, установленного законом. В статье 106 же указано, что президент может назначать референдум по изменениям в Конституции и объявлять его по народной инициативе. Но анонсированный Зеленским опрос референдумом не является.

В то же время первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на власть" объяснил: президент имеет право вести диалог с народом. И сейчас речь идет именно о диалоге в форме опроса. По его словам, это – то же самое, что общаться через соцсети:

Никто не будет отрицать, что президент имеет право вести Facebook, Twitter, даже несмотря на то, что это не предусмотрено законом. Потому что есть понимание естественного права и природной силы должности. Основная функция президента выступать гарантом прав и свобод гражданина. И, исходя из этого, он ведет свой диалог с народом.

Уместны ли темы для всенародного обсуждения?

Как сама идея опроса, так и содержание вопросов вызвали шквал критики в экспертной среде. Прежде всего потому, что для ответов нужно действительно разбираться в указанных темах, а подавляющее большинство избирателей, все же, специалистами в этих сферах не являются и точно не "обсуждают эти вопросы на кухнях", как отметил Зеленский, аргументируя цель мероприятия.

Директор Школы ответственной политики Андрей Юсов в комментарии сайту 24 канала говорит, что на самом деле ответы на эти вопросы – давно известны, поскольку они так или иначе фигурировали в политических исследованиях или серьезных опросах украинских социологов в течение по крайней мере нескольких лет, а некоторые – в течение всего периода независимой Украины.



Ответить на вопросы можно будет возле избирательных участков / Фото 24 канала

Относительно сокращения количества депутатов, по словам Юсова, это – традиционная попытка президентов, не только Зеленского, распозиционировать себя с непопулярным парламентом. Более того, это спрашивали уже в официальном статусе референдума во времена президентства Леонида Кучмы.

Ряд экспертов уже отмечали, что такое сокращение количества нардепов никоим образом не повлияет на работу парламента.

Относительно медицинского каннабиса, специалисты уверяют: вопрос действительно важен для украинцев и точно не должен быть темой для манипуляции или пиара.

Вопрос марихуаны здесь – просто для хайпа и информационного фона, даже не для мобилизации молодежи на выборах, потому что это в Украине – не электоральная тема. Более того, для настоящего серьезного обсуждения медицинского каннабиса и его использования в Украине подобные манипуляции только вредят,

– добавляет Андрей Юсов.

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Что касается вопроса свободной экономической зоны на Донбассе – для российской стороны в Трехсторонней контактной группе этот вопрос, по словам эксперта, можно продвигать и как обсуждение особого статуса Донбасса в составе Украины.

Политолог Владимир Фесенко в свою очередь отметил 24 каналу, что этот вопрос не является конфликтным или раздражительным. Однако здесь нужно выяснять, что понимается под выражением "свободная экономическая зона". Людям может быть трудно ответить на этот вопрос, если у них не будет достаточно информации.

Свободная экономическая зона – часть территории страны, где функционирует специальный режим экономической деятельности. Там могут устанавливать льготные валютно-финансовые, налоговые, таможенные и другие условия.

В то же время Фесенко вопрос о пожизненном заключении для коррупционеров назвал слишком популистским – такую идею высказывали ранее различные политики, в частности, и накануне выборов. Также есть сомнения, что это можно будет реализовать на уровне закона.

Украинский дипломат Александр Чалый, один из разработчиков Будапештского меморандума отметил 24 каналу, что вынесение вопроса о документе на всенародный опрос является "историческим событием".

В мире очень серьезно относятся к этому документу. Но Украина еще никогда не апеллировала к гарантиям Будапешта... если же страны-гаранты, в частности – Россия, не пойдут на реальный диалог и меры, которые будут поддерживать нашу территориальную целостность и независимость, то Украина имеет абсолютное право на восстановление ядерного цикла,

– пояснил Чалый.

По его словам, этот вопрос может подорвать весь режим нераспространения ядерного оружия. А вынесением этой темы на всеукраинское опрос президент дает четкий сигнал как союзниками, так и противникам Украины: он хочет по-новому запустить переговорный процесс и дает новое стратегическое измерение.

Будапештский меморандум – это договор, по которому Украина в 1994 году лишилась статуса ядерной державы. Ей взамен гарантировали помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности. При этом на сегодня Украина – фактически единственный подписант, который не нарушил ни одного из условий меморандума.

К слову, в России уже заявили, что не хотят обсуждать договоренности, под которыми их президент ставил подпись.

Как используют ответы?

Четкого ответа на этот вопрос пока нет. Точно известно одно: юридической силы результаты опроса не будут иметь.

Некоторые специалисты склонны к мнению, что в ОП эти вопросы задают на самом деле не, чтобы услышать ответ, а прежде всего – призвать на избирательные участки своих сторонников, которые отдадут голоса за представителей пропрезидентской партии.

В самом деле, это может повлиять на явку различных категорий людей. Если мы знаем, какие категории будут голосовать за какие партии, так можно повлиять на результаты голосования,

– считает экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Андрей Юсов в свою очередь называет это "идеей в один шаг", решение относительно последствий которой и каких-либо дальнейших действий на сегодня еще не принято.

Зато нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что уже существуют законопроекты относительно ответов на некоторые из этих пяти вопросов, которые внесены и проголосованы в первом чтении. И ответы украинцев должны мотивировать депутатов принять те или иные решения.