Опрос в день выборов проводят исключительно за пределами участков, – глава Нацполиции
В Нацполиции убеждены, что всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводят только за пределами избирательных участков. Правоохранители призвали избегать политических спекуляций на этот счет.
В Киеве угрожали волонтерке, проводившей опрос на одном из участков. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге, сообщает 24 канал.
К теме Всеукраинский опрос Зеленского: какие нарушения возникли возле участков
Этот опрос проводится исключительно за пределами избирательных участков. Конечно, есть лишний ажиотаж и призывы к насилию. Могу сказать, что действительно, это политическая спекуляция – никто не имеет права никому угрожать,
– подчеркнул Клименко.
По словам Клименко, в полицию поступили 4 заявления, что волонтеры якобы работают за деньги. Кроме того, глава Нацполиции подчеркнул, что у него нет подробной информации о привлечении несовершеннолетних к опросу.
Что этому предшествовало
Заметим, ранее в Комитете избирателей Украины заявили, что в Черкассах людей опрашивали прямо на избирательных участках. Якобы, волонтеры оставили анкеты членам избирательных комиссий и попросили раздавать их желающим.