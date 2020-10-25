В Нацполиции убеждены, что всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводят только за пределами избирательных участков. Правоохранители призвали избегать политических спекуляций на этот счет.

В Киеве угрожали волонтерке, проводившей опрос на одном из участков. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге, сообщает 24 канал.

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Этот опрос проводится исключительно за пределами избирательных участков. Конечно, есть лишний ажиотаж и призывы к насилию. Могу сказать, что действительно, это политическая спекуляция – никто не имеет права никому угрожать,

– подчеркнул Клименко.

По словам Клименко, в полицию поступили 4 заявления, что волонтеры якобы работают за деньги. Кроме того, глава Нацполиции подчеркнул, что у него нет подробной информации о привлечении несовершеннолетних к опросу.

Что этому предшествовало

Заметим, ранее в Комитете избирателей Украины заявили, что в Черкассах людей опрашивали прямо на избирательных участках. Якобы, волонтеры оставили анкеты членам избирательных комиссий и попросили раздавать их желающим.

Обратите внимание! Кроме местных выборов, 25 октября в Украине проводят всенародный опрос Зеленского. Украинцы могут ответить на 5 дополнительных вопросов от президента.



Вопросы от президента / Инфографика 24 канала