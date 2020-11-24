Отставка старого Кабмина и назначение нового, введение карантина, открытие рынка земли, местные выборы и ряд скандальных и не очень назначений. Этими и другими насыщенными политическими событиями в Украине был полон 2020 год. Какое из приведенных ниже событий в украинской политике вы считаете самым важным за год?

Подводя итоги политической жизни Украины в 2020 году, 24 канал проводит опрос среди читателей. Предлагаем вам проголосовать за событие, которое считаете самым важным в политике за весь год. Читайте также Сколько украинцев считают, что военные на Донбассе должны соблюдать тишину: данные опроса Что происходило в украинской политике в 2020 году: хронология событий 11 февраля – глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента.

4 марта – Верховная Рада приняла отставку правительства Алексея Гончарука и начала формирование правительства Дениса Шмыгаля.

11 марта – из-за вспышки коронавируса в мире Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля, а потом не раз его продлевал.

25 марта – из-за коронавируса Кабмин ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

17 марта – Верховная Рада согласовала, а Зеленский назначил генпрокурором Ирину Венедиктову.

30 марта – Верховная Рада на фоне распространения эпидемии коронавируса и финансового кризиса избрала новым министром финансов Сергея Марченко, министром здравоохранения – Максима Степанова.

31 марта – Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ с 1 июля 2021 года вводит в Украине рынок земли.

16 апреля – между Украиной и пророссийскими боевиками из ОРДЛО состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 20 человек, Украина отдала – 14.

22 мая – в Украине до 22 июня ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны. Этот карантин неоднократно продлевали.

12 июня – Украина стала членом программы расширенных возможностей НАТО.

25 июня – министром образования назначили Сергея Шкарлета.

18 августа – Витольда Фокина назначали первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ. Впоследствии его уволили.

Верховная Рада более чем втрое сократила количество районов в Украине.

19 октября – Дарницкий райсуд Киева удовлетворил иск Виктора Медведчука о запрете публицистической книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

25 октября – состоялись местные выборы в Украине. Выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских глав. Явка избирателей составила до 37% и стала самой низкой за всю историю независимой Украины.

28 октября – Конституционный Суд принял решение, которое фактически отменило электронное декларирование; отменило полномочия НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни; отменило незаконное обогащение и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем; отменило недостоверное декларирование.

3 ноября – миланский апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, признав его невиновным в убийстве итальянских журналистов на Донбассе. За это преступление 12 июля 2019 года Маркива приговорили к 24 годам заключения.

11 ноября – Кабинет Министров отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня.