Какое событие в политике Украины вы считаете самым важным в 2020 году: опрос
Отставка старого Кабмина и назначение нового, введение карантина, открытие рынка земли, местные выборы и ряд скандальных и не очень назначений. Этими и другими насыщенными политическими событиями в Украине был полон 2020 год. Какое из приведенных ниже событий в украинской политике вы считаете самым важным за год?
Подводя итоги политической жизни Украины в 2020 году, 24 канал проводит опрос среди читателей. Предлагаем вам проголосовать за событие, которое считаете самым важным в политике за весь год.
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Что происходило в украинской политике в 2020 году: хронология событий
- 11 февраля – глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента.
- 4 марта – Верховная Рада приняла отставку правительства Алексея Гончарука и начала формирование правительства Дениса Шмыгаля.
- 11 марта – из-за вспышки коронавируса в мире Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля, а потом не раз его продлевал.
- 25 марта – из-за коронавируса Кабмин ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
- 17 марта – Верховная Рада согласовала, а Зеленский назначил генпрокурором Ирину Венедиктову.
- 30 марта – Верховная Рада на фоне распространения эпидемии коронавируса и финансового кризиса избрала новым министром финансов Сергея Марченко, министром здравоохранения – Максима Степанова.
- 31 марта – Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ с 1 июля 2021 года вводит в Украине рынок земли.
- 16 апреля – между Украиной и пророссийскими боевиками из ОРДЛО состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 20 человек, Украина отдала – 14.
- 22 мая – в Украине до 22 июня ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны. Этот карантин неоднократно продлевали.
- 12 июня – Украина стала членом программы расширенных возможностей НАТО.
- 25 июня – министром образования назначили Сергея Шкарлета.
- 18 августа – Витольда Фокина назначали первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ. Впоследствии его уволили.
- Верховная Рада более чем втрое сократила количество районов в Украине.
- 19 октября – Дарницкий райсуд Киева удовлетворил иск Виктора Медведчука о запрете публицистической книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
- 25 октября – состоялись местные выборы в Украине. Выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских глав. Явка избирателей составила до 37% и стала самой низкой за всю историю независимой Украины.
- 28 октября – Конституционный Суд принял решение, которое фактически отменило электронное декларирование; отменило полномочия НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни; отменило незаконное обогащение и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем; отменило недостоверное декларирование.
- 3 ноября – миланский апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, признав его невиновным в убийстве итальянских журналистов на Донбассе. За это преступление 12 июля 2019 года Маркива приговорили к 24 годам заключения.
- 11 ноября – Кабинет Министров отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня.
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