5 вопросов от президента Владимира Зеленского, которые хотят задавать украинцам в день местных выборов, это, скорее всего, просто скрытая агитация. На самом деле такой всенародный опрос можно провести в другой день и получить результат с минимальной погрешностью

Такое мнение координатор Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская высказала в эфире 24 канала. Она пояснила, что вопросы президента вовсе не о местных выборах, а потому организовать исследование можно позже.

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По словам Айвазовской, в день голосования любые мероприятия с признаками скрытой агитации не должны происходить. Более того, такое мероприятие не может возглавлять президент.

Лично мое мнение – такое опрашивание можно провести не 25 октября, а, к примеру, через 1 – 2 недели. Ничего не произойдет, ведь содержание этих вопросов не касается избирательной кампании. Они стали уже элементом предвыборной борьбы, а этого допускать нельзя,

– заверила Айвазовская.

Почему результаты опроса могут быть фейковыми

В "Слуге народа" пояснили, что опрос проведут в день выборов, ведь таким образом смогут привлечь больше людей. В то же время Айвазовская уверена – большее количество респондентов не гарантирует качества и точности опроса.

"Есть методы социологических исследований общественного мнения, которые предусматривают выборку, определяют погрешность, формируют структуру не просто вопросов, но и населения. Каждый организатор опроса понимает по каким признакам нужно опросить, чтобы результаты были репрезентативными", – пояснила координатор "ОПОРЫ".

В рамках национального соцопроса достаточно опросить 2 – 2,5 тысячи граждан и получить точный результат с погрешностью 2%. Для этого не нужно опрашивать 5 миллионов избирателей и всех, кто идет по дороге,

– заявила Айвазовская.

Как утвердила эксперт, опрос всех на улице – это не научный метод. "Можно опросить 5 миллионов и получить фейковые данные, которые не показывают позицию всего общества", – подытожила Айвазовская.



5 вопросов от Зеленского украинцам / Инфографика 24 канала