Среди вопросов всеукраинского опроса является использование Будапештского меморандума для восстановления суверенитета Украины. Впрочем в России уже заявили, что не хотят обсуждать договоренности, под которыми их президент ставил подпись.

Россия готова вести переговоры с Украиной лишь в рамках Минских соглашений, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента.

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Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации минских договоренностей. Вот это то, что, с нашей точки зрения, очень нужно для украинского народа,

– заявил Песков.

У него повторно спросили, готов ли Кремль вернуться к Будапештскому меморандуму, на что пресс-секретарь Владимира Путина лишь подчеркнул, что сказал все, что хотел.

Кратко о Будапештском меморандуме:

Это договор, по которому Украина в 1994 году лишилась ядерного статуса. Зато ей гарантировали помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности. Подписантами стали:

Леонид Кучма – президент Украины,

Борис Ельцин – президент России,

Джон Мейджор – премьер-министр Великобритании,

Билл Клинтон – президент США.

Впоследствии к меморандуму присоединились также Франция и Китай.

После агрессии России против Украины подписанты фактически отреклись от договоренностей, не став на защиту суверенитета Украины. Они отмечают, что меморандум – это лишь своеобразная достопримечательность. Это несмотря на то, что в 1995 году ООН приняла его как официальный документ.

Фактически, Украина – единственный подписант, который не нарушил условий меморандума. Россия нарушила 1 пункт – об уважении к суверенитету Украины. Другие государства не придерживались пункта 4 – о помощи Украине в случае угрозы ее суверенитету.