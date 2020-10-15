В сети распространяют все пять вопросов от Зеленского: какие они
В день выборов украинцы смогут принять участие в опросе, анонсированном Владимиром Зеленским. Сейчас президент обнародовал первые два вопроса. Однако в сети активно распространяют все пять.
Пока официально известны лишь два вопроса, на которые украинцы смогут ответить 25 октября – в день выборов, сообщает 24 канал.
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Какие вопросы уже анонсировал Зеленский:
- первое – нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах;
- второе – поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны.
Однако в сети активно распространяют все пять вопросов.
Кроме обнародованных президентом, в списке вроде бы будут еще такие три:
- поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300;
- поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных;
- поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
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Как могут выглядеть пять вопросов от Зеленского / Фото из сети
Что известно о всенародном опросе от Зеленского?
13 октября президент анонсировал пять вопросов, на которые украинцы смогут ответить 25 октября. В Офисе Президента уверяют, что опрос не будет иметь юридических последствий. В то же время в Комитете избирателей Украины обеспокоены инициативой. Мол, она противоречит законодательству.