В день выборов украинцы смогут принять участие в опросе, анонсированном Владимиром Зеленским. Сейчас президент обнародовал первые два вопроса. Однако в сети активно распространяют все пять.

Пока официально известны лишь два вопроса, на которые украинцы смогут ответить 25 октября – в день выборов, сообщает 24 канал.

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Какие вопросы уже анонсировал Зеленский:

первое – нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах;

второе – поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны.

Однако в сети активно распространяют все пять вопросов.

Кроме обнародованных президентом, в списке вроде бы будут еще такие три:

поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300;

поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных;

поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

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Обращаем внимание, пока неизвестно, будут ли вопросы на всенародном опросе именно такими. Однако эту информацию в комментарии " НВ" подтвердил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также подчеркнул: по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения. Что вопросы будут именно такими пишет и " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в ОП.



Как могут выглядеть пять вопросов от Зеленского / Фото из сети