Опрос от президента выполнил свою миссию, ведь эти вопросы вошли в информационное поле. Соответствующую ситуацию с опросом обсуждали на телевидении и в интернете, то есть люди уже высказали свою позицию.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенхаузен. По его словам, отметки голосования в так называемом опроснике было не обязательно ставить.

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Соответствующие опросы можно использовать так, чтобы сообщить, что люди проголосовали – поэтому на уровне Верховной Рады можно начать обсуждать определенные законопроекты, считает эксперт.

Однако этот опрос можно назвать так называемым опросом со смещенным центром в сторону сторонников "Слуги народа". Большинство тех, кто принимал в нем участие – сторонники партии,

– сказал Тизенхаузен.

Также Эксперт подчеркнул, что президентская политсила бесспорно выиграла в итоге опрос. Он отметил, что президент таким образом напомнил о себе рядом с избирательными участками, в том числе и о политической партии "Слуга народа", которая с ним ассоциируется.

Репетиция референдума

Борис Тизенхаузен отметил, что этот опрос может быть репетицией перед реальным референдумом в Украине. Однако, по его словам, референдум нужно подготовить совсем по-другому, в частности необходимо принять в отношении него законопроект.

"Возможно, на референдуме будут совсем другие вопросы. В то же время если бы президент хотел получить только результаты опроса по всей стране, то можно было нанять соответствующую социологическую компанию, которая бы дала необходимые ответы", – рассказал эксперт по вопросам управления репутацией.

Результаты экзитполов на всеукраинском опросе / Инфографика 24 канала