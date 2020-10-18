В "Слуге народа" считают, что анонсированный президентом Зеленским всеукраинский опрос 25 октября будет иметь политические последствия. Мол, по его результатам следует будет воплощать в жизнь пожелания народа.

Об этом "слуга" Александр Качура рассказал в интервью "Радио Свобода". Он в то же время добавил, что опрос не является популизмом.

Ранее Потому что он так решил, - опрос Зеленского перессорил политиков в эфире: видео

Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах,

– уточнил нардеп.

Качура считает, что вопросы из опроса "полностью соответствуют украинскому законодательству" и являются "беспокоящими украинских граждан".

По словам парламентария, "Слуга народа" не организует избирательный процесс, потому что является его субъектом. В случае сомнений нардеп посоветовал направлять жалобы в ЦИК и позывные заявления в суд, "а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это – измена".

Ранее президент Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который состоится в день местных выборов, то есть 25 октября. Проводить его будут за пределами избирательных участков, а никакой юридической силы оно не будет иметь.

Заметим, что опрос будет состоять из 5 вопросов, на которые надо будет дать ответ "да" или "нет".

Вот перечень вопросов, которые предложил президент Зеленский:



Всеукраинский опрос 25 октября / Инфографика 24 канала

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