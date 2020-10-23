В Гражданской сети ОПОРА посчитали, сколько же может стоить воплощение идеи Владимира Зеленского – всеукраинского опроса "5 вопросов от президента", который пройдет в день местных выборов 25 октября. Речь идет о как минимум 75 миллионах гривен лишь на первом – полевом этапе.

Глава правления организации Ольга Айвазовская в эфире "Право на власть" 22 октября назвала сумму, пишет 24 канал . А также привела расчеты, откуда именно такая сумма взялась.

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Сколько будет стоить опрос Зеленского – по расчетам ОПОРЫ

Основные тезисы из объяснения Ольги Айвазовской:

"Есть отдельные хантерские компании, которые сейчас проводят рекрутинг работников, что будут стоять возле участков. У каждого участка будут стоять несколько лиц".

Хантеры берут людей из открытых реестров неправительственных организаций "и просто вслепую звонят всем".

Эти лица, которые звонят людям с базы, утверждают, что они заплатят 1200 гривен на руки и заключат гражданско-правовых соглашение,

– заявила Айвазовская.

В таком случае к этой сумме еще надо добавить 40%:

"Согласно ГПК (Гражданский процессуальный кодекс – 24 канал), должны удержать налоги контрагенты, налоговые агенты в отношении тех лиц, которые получают эти средства".

"А также фирма, организация, структура, которая проведет этот опрос, должны заплатить сверху 19,5% налогов. И 40 гривен обещают лицу, что приведет другое лицо. Так что это сетевой маркетинг".

По нашим подсчетам, если у участка будет стоять два человека – это около 75 миллионов гривен только для полевого этапа,

– отметила представительница ОПОРЫ.

И добавила: "Еще же есть компании, которые обслуживают, еще есть компании социологические, которые, вероятно, потом будут проводить чистку данных и фиксировать эти данные. Но я не знаю, каким образом это будет оплачено".

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5 вопросов от президента / Инфографика 24 канала