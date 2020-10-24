Волонтеры, которые 25 октября будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, будут в защитных масках и перчатках. Кроме того, они наденут специальные манишки с надписью "5 вопросов от президента".

Волонтеры будут держать в руках опломбированные урны. Опрашивать людей они могут лишь после того, как те проголосуют. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила "Украинская правда".

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Иметь при себе любую агитацию и заходить на территорию избирательного участка волонтерами запрещено.

Как будут работать волонтеры

Возле участков в Киеве будут работать по два человека, иногда – по одному.

Их рабочий день продлится с 08:00 до 20:00.

Волонтеры смогут 4 раза отойти на перерыв на 15 минут.

После опроса урны отвезут в место подсчета голосов.

Неиспользованные бланки уничтожат.

По результатам подсчетов составят протоколы.

Волонтерам предоставят инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.

Их работу будут координировать через телеграм ответственные за район люди.



Как будут выглядеть волонтеры опроса Зеленского / Фото "Украинская правда"

Заметим, к опросу привлекут частную компанию, которая проводит социологические исследования. Эта компания не будет проводить экзитполов. Потому что, как сообщили в "Слуге народа", поиск подрядчика для такого масштабного проекта был ограничен во времени.

Обратите внимание! Партия "Слуга народа" сообщила, что опрос президента будет стоить не более 3 миллионов гривен. В то же время по данным Гражданской сети "Опора" стоимость опроса на начальном уровне составит 75 миллионов гривен. Общая его стоимость будет около 103 миллионов гривен.



Опитування Зеленського / Інфографіка 24 каналу