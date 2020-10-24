Опрос Зеленского: СМИ узнали, как будут выглядеть и работать волонтеры – фото
Волонтеры, которые 25 октября будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, будут в защитных масках и перчатках. Кроме того, они наденут специальные манишки с надписью "5 вопросов от президента".
Волонтеры будут держать в руках опломбированные урны. Опрашивать людей они могут лишь после того, как те проголосуют. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила "Украинская правда".
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Иметь при себе любую агитацию и заходить на территорию избирательного участка волонтерами запрещено.
Как будут работать волонтеры
- Возле участков в Киеве будут работать по два человека, иногда – по одному.
- Их рабочий день продлится с 08:00 до 20:00.
- Волонтеры смогут 4 раза отойти на перерыв на 15 минут.
- После опроса урны отвезут в место подсчета голосов.
- Неиспользованные бланки уничтожат.
- По результатам подсчетов составят протоколы.
- Волонтерам предоставят инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.
- Их работу будут координировать через телеграм ответственные за район люди.
Как будут выглядеть волонтеры опроса Зеленского / Фото "Украинская правда"
Заметим, к опросу привлекут частную компанию, которая проводит социологические исследования. Эта компания не будет проводить экзитполов. Потому что, как сообщили в "Слуге народа", поиск подрядчика для такого масштабного проекта был ограничен во времени.