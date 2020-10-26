В день выборов, 25 октября, украинцы также ответили на пять вопросов от президента Владимира Зеленского. О том, каковы результаты опроса, читайте в материале 24 канала.

Опрос от Зеленского состоялся 25 октября вблизи избирательных участков. 26 октября во время брифинга партия "Слуга народа" сообщила, что посчитано 80% голосов. Зато на своей странице в фейсбуке пресс-служба партии опубликовала результаты 74% обработанных анкет, сообщает 24 канал.

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Большинство украинцев, которые приняли участие в опросе Зеленского, ответили положительно на 4 из 5 пунктов. Так, более половины не поддержали только одну идею – создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Как украинцы ответили на вопросы всенародного опроса

Пожизненное заключение за масштабную коррупцию поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Эта идея не понравилась лишь 13,87% респондентам;

поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Эта идея не понравилась лишь 13,87% респондентам; Создание свободной экономической зоны на Донбассе поддержали 46,7% опрошенных украинцев. Зато 46,48% респондентов выступили против этого;

поддержали 46,7% опрошенных украинцев. Зато 46,48% респондентов выступили против этого; Сокращение количества нардепов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, а не поддержали – 7,12%;

поддержали 89,6% опрошенных, а не поддержали – 7,12%; Легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, а не поддержали – 29,53%;

поддержали 64,88% респондентов, а не поддержали – 29,53%; Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления территориальной целостности поддержали 74,21% участников опроса, но 17,21% – против этого.

Как прошел опрос

Его вблизи избирательных участков проводили волонтеры;

Они давали желающим анкету с вопросом, которую те заполняли и бросали в специальную коробку;

Опрос состоялся примерно на половине участков;

Среди волонтеров было много несовершеннолетних.

Что известно о 5 вопросах от президента

Идею провести его Зеленский высказал 13 октября. Он объявил, что хочет "поговорить" с украинцами на темы, которые те обсуждают "на кухне".

Впоследствии президент обнародовал пять вопросов опроса.

Из-за инициативы президента началась волна критики общества и политиков по поводу незаконности проведения такого опроса в день выборов.

Все детали о всеукраинском опросе от Зеленского читайте на сайте 24 канала.

5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / инфографика 24 канала