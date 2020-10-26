Украинцы приняли участие во всенародном опросе от Зеленского: какие результаты
В день выборов, 25 октября, украинцы также ответили на пять вопросов от президента Владимира Зеленского. О том, каковы результаты опроса, читайте в материале 24 канала.
Опрос от Зеленского состоялся 25 октября вблизи избирательных участков. 26 октября во время брифинга партия "Слуга народа" сообщила, что посчитано 80% голосов. Зато на своей странице в фейсбуке пресс-служба партии опубликовала результаты 74% обработанных анкет, сообщает 24 канал.
Читайте также Как прошел всеукраинский опрос от Зеленского: главные детали, фото и видео
Большинство украинцев, которые приняли участие в опросе Зеленского, ответили положительно на 4 из 5 пунктов. Так, более половины не поддержали только одну идею – создание свободной экономической зоны на Донбассе.
Как украинцы ответили на вопросы всенародного опроса
- Пожизненное заключение за масштабную коррупцию поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Эта идея не понравилась лишь 13,87% респондентам;
- Создание свободной экономической зоны на Донбассе поддержали 46,7% опрошенных украинцев. Зато 46,48% респондентов выступили против этого;
- Сокращение количества нардепов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, а не поддержали – 7,12%;
- Легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, а не поддержали – 29,53%;
- Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления территориальной целостности поддержали 74,21% участников опроса, но 17,21% – против этого.
Как прошел опрос
- Его вблизи избирательных участков проводили волонтеры;
- Они давали желающим анкету с вопросом, которую те заполняли и бросали в специальную коробку;
- Опрос состоялся примерно на половине участков;
- Среди волонтеров было много несовершеннолетних.
Что известно о 5 вопросах от президента
- Идею провести его Зеленский высказал 13 октября. Он объявил, что хочет "поговорить" с украинцами на темы, которые те обсуждают "на кухне".
- Впоследствии президент обнародовал пять вопросов опроса.
- Из-за инициативы президента началась волна критики общества и политиков по поводу незаконности проведения такого опроса в день выборов.
5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / инфографика 24 канала