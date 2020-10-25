Возле избирательных участков в день местных выборов, 25 октября, будут проводить всеукраинский опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Читайте в материале первые детали и смотрите реальные фото, как он происходит.

Волонтеры стояли возле избирательных участков в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента", сообщают журналисты 24 канала.

Важно Диалог или манипуляция: все, что нужно знать об опросе от Зеленского

Как проходит всеукраинский опрос

Волонтеры, которые опрашивают избирателей не имеют специально оборудованных палаток. Ответить на 5 дополнительных вопросов могут все желающие. Для этого избирателю на выходе из избирательного участка дают анкету с вопросами Зеленского, после заполнения люди бросают бумажки в коробку для опроса.

Волонтеры, которые проводят опрос, рассказали, что люди подходят по желанию.

Отчитываться о ходе опроса будут позже в чат-боте в телеграмме.

Как люди голосуют в Киеве и Харькове / Фото Анастасии Крымовой (24 канал), "Харьков 1654" и PavlovskyNews

Как проходит всеукраинский опрос от Зеленского: смотрите видео

Как голосуют украинцы: смотрите видео

Что известно о всеукраинском опросе и законен ли он

Отметим, что в Комитете избирателей Украины отметили, что опрос в день голосования противоречит избирательному законодательству. Кроме того, в 19 статье Конституции Украины указано, что должностные лица органов государственной власти могут действовать только в пределах способа и порядка, установленного законом. Как используют эти ответы – неизвестно, однако юридической силы результаты опроса иметь не будут.

Для опроса напечатали 5 миллионов специальных анкет с 5 вопросами, на каждый из которых украинцы смогут ответить "да" или "нет". Такие анкеты, предварительно, будут раздавать волонтеры в специальных палатках.

Да, с помощью всеукраинского опроса Владимир Зеленский хочет "поговорить" с украинцами на темы, которые те обсуждают "на кухне". Поэтому он сформировал список из пяти вопросов, ответы на которые хотел бы услышать. Они касаются свободной экономической зоны на Донбассе, легализации медицинского каннабиса, сокращения количества нардепов, пожизненного заключения за коррупцию и Будапештского меморандума.



5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала