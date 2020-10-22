Национальная полиция не занимается всенародным опросом президента Зеленского возле избирательных участков. Со всеми проблемами правоохранители советуют обращаться в СМИ, политсил и суды. В то же время там призывают не решать недоразумения незаконным способом – с применением силы, потому что полиция на это будет неуклонно реагировать.

Об этом во время брифинга рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его словам, опрос Зеленского будут проводить волонтеры, их палатки будут размещены вне избирательных участков.

Ранее Геращенко заявил, что опрос Зеленского хотят сорвать, но полиция не даст

Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но не путайте грешное с праведным. У политсил достаточно конституционных средств, чтобы обжаловать проведение этого опроса. Обращайтесь в суд, в СМИ, но не в полицию. Опрос Зеленского – не дело Национальной полиции,

- заявил Шкиряк.

Он подчеркнул: полиция будет реагировать на случаи насилия на участках проведения опроса, если такие случатся.

"Я не знаю, как будет происходить опрос от президента, но мы предостерегаем от любого насилия, от любых провокаций. В таких случаях сотрудники Национальной полиции будут реагировать и пресекать нарушения", – добавил Шкиряк.

По словам советника министра, такое предостережение обусловлено негативным хайпом в социальных сетях с призывами ломать палатки, в которых будет проводиться опрос.

Всеукраинский опрос 25 октября: главное

Недавно президент Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса в день местных выборов 25 октября.

Его будут проводить за пределами избирательных участков, и он не будет иметь никакой юридической силы.

У Зеленского уже рассказывали, что средства на опрос выделили "неравнодушные люди".

Гражданам предложат ответить на 5 вопросов. Если проведение этого опроса будет удачным, то в будущем такой формат могут применять чаще.



5 вопросов, которые предложит Зеленский во время Всеукраинского опроса 25 октября / Инфографика 24 канала