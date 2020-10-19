Пожизненное заключение для коррупционеров, свободная экономическая зона Донбасса, уменьшение количества депутатов, легализация каннабиса и Будапештский меморандум – такие 5 вопросов выбрал президент Владимир Зеленский для украинцев. Всеукраинский опрос состоится уже 25 октября.

Журналисты 24 канала узнавали, что ответили бы украинцы из разных регионов на 5 вопросов от президента. Больше – читайте в материале.

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Всеукраинский опрос 25 октября: что нужно знать

Владимир Зеленский объявил, что 25 октября, в день местных выборов, состоится всеукраинский опрос. Избиратели смогут ответить на 5 вопросов. Известно, что возле избирательных участков будут стоять волонтеры с коробками для опроса.

Избиратель получит анкету с вопросами Зеленского, должен ее заполнить и бросить в урну.

От участия в таком опросе можно отказаться, а результаты должны сообщить публично. Впрочем, по заявлению Офиса Президента, они не будут иметь никакой юридической силы. Но вполне могут повлиять на дальнейшую политическую жизнь.

Что украинцы ответили бы на 5 вопросов президента: видео



Вопросы всеукраинского опроса / Инфографика 24 канала

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