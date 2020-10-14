Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса во время местных выборов. Это будет 5 важных вопросов. Экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что это может повлиять на явку на выборах.

Такое мнение бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованов высказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

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Он добавил, что через проведение этого опроса власть пытается мобилизовать свой электорат. По его мнению, это также может повлиять на 2 вещи:

на явку и выборах;

на результаты голосования.

В зависимости от того, какие вопросы зададут, прежде всего, это может повлиять на явку различных категорий людей. Если мы знаем, какие категории будут голосовать за какие партии, так можно повлиять на результаты голосования,

– считает Милованов.

Также, по его мнению, такой опрос – это политическая технология. Поскольку эта инициатива исходит от власти. И это означает, что есть определенная возможность улучшить свои результаты, считает Милованов.

Справка. Первый вопрос всенародного опроса уже обнародовали – "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?". Другие же пока неизвестны.



В экспертных кругах такой опрос назвали "псевдореферендумом" и заявили, что он сомнителен с точки зрения законодательства, ведь этого не предусматривают ни украинские законы, ни Конституция. А в Комитете избирателей сообщили, что проведение опроса в день голосования противоречит еще и Избирательному кодексу. В Офисе Президента объяснили, что речь идет об опросе, который не будет иметь юридических последствий.

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