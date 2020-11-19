В "Слуге народа" до сих пор не назвали сумму, которую потратили на проведение опроса "5 вопросов от президента". Он по инициативе главы государства Владимира Зеленского прошел на всей территории Украины в день местных выборов – 25 октября.

"Слуга народа" о стоимости опроса Зеленского

В пропрезидентской политсиле подтвердили, что они были заказчиком опроса "5 вопросов от президента" и оплачивали услуги по его организации. Эти деньги "Слуга народа" взяла из взносов в поддержку партии. Об этом говорится в ответе на запрос "Украинской правды".

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Правда, сколько стоило проведение опроса Зеленского, в "Слуге народа" не сказали. Здесь сослались на закон "О доступе к публичной информации". Согласно ему, юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только если это связано с использованием бюджетных средств.

Опрос "5 вопросов от президента" был проведен за счет взносов в поддержку партии, поэтому информация о его финансировании не является публичной в контексте закона "О доступе к публичной информации",

– отметили представители "Слуги народа".

В то же время в политсиле заверили, что расходы на опрос Зеленского они отразят в отчете за 4 квартал 2020 года. С ним можно будет ознакомиться на сайте НАПК.



Ответ "Слуги народа" на запрос журналистов о стоимости опроса Зеленского / Фото "Украинской правды"

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Всеукраинский опрос 25 октября: коротко о главном

Проведение всенародного опроса в день местных выборов Зеленский анонсировал за несколько недель до 25 октября. Его проводила социологическая компания "Зе Медиа".

Заметим, что люди жаловались на организацию опроса. Они отмечали, что у волонтеров не было ни палаток, ни столиков, а только коробки для заполненных анкет. Кроме того, в нескольких городах волонтерами были несовершеннолетние – на их родителей составят админпротоколы.

С результатами опроса можно ознакомиться по этой ссылке. Еще до проведения было известно, что результаты не будут иметь никакой юридической силы.



Какими были вопросы от Зеленского / Инфографика 24 канала