Опрос Зеленского создало преимущество для партии власти на выборах, – ОБСЕ
Всенародный опрос, который президент Зеленский решил провести в день местных выборов 25 октября, мог частично создать неправомерное политическое преимущество для партии власти. Так считают наблюдатели ОБСЕ.
В частности, в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отмечают, что опрос, проведенный в день голосования, размывал границы между государством и политической партией, которая имела к нему отношение. Об этом сказала руководитель миссии наблюдателей Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на брифинге, передает Интерфакс-Украина.
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Можем заметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, который проходил рядом с избирательными участками в день выборов и который был осуществлен его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое превосходство, а также размывал непосредственно границы между государством и политической партией,
– сказала она.
Гисладоттир отметила, что люди, которые работали на президентском опросе, преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активности, хотя были достаточно заметны.
Всеукраинский опрос Зеленского: коротко о главном
- Проведение всенародного опроса в день местных выборов Зеленский анонсировал за несколько недель до 25 октября.
- Его проводила социологическая компания "Зе Медиа". Оплатили его спонсоры, но в "Слуге народа" не назвали конкретную сумму.
- Результаты опроса не будут иметь никакой юридической силы.
- Заметим, что люди жаловались на организацию опроса. Они отмечали, что у волонтеров не было ни палаток, ни столиков, а только коробки для заполненных анкет. Кроме того, в нескольких городах волонтерами были несовершеннолетние, на их родителей составят админпротоколы.
Результаты экзитполов на всеукраинском опросе / Инфографика 24 канала