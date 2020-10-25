Несовершеннолетние волонтеры на опросе Зеленского: Денисова объяснила, можно ли их привлекать
Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении всенародного опроса от Владимира Зеленского не нарушает закон. Они могут работать, однако только при наличии разрешения от родителей.
Согласно законодательству, волонтер – человек, который добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем оказания волонтерской помощи, напомнила в фейсбук уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Волонтерами могут быть
- граждане Украины;
- иностранцы;
- лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.
Люди в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя,
– отметила Денисова.
Она уточнила, что несовершеннолетние не могут оказывать волонтерскую помощь
- ВСУ, другим военным формированиям;
- правоохранительным органам;
- органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции;
- в осуществлении надзора за осужденными и в медицинских учреждениях.
Кроме того, волонтерская деятельность, согласно закону, является формой благотворительной деятельности.
"Поэтому участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дали родители или другие законные представители ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", – подытожила уполномоченная по правам человека.
К слову, ранее стало известно, что среди волонтеров опроса Зеленского есть много несовершеннолетних.
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