Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении всенародного опроса от Владимира Зеленского не нарушает закон. Они могут работать, однако только при наличии разрешения от родителей.

Согласно законодательству, волонтер – человек, который добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем оказания волонтерской помощи, напомнила в фейсбук уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Волонтерами могут быть

граждане Украины;

иностранцы;

лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Люди в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя,

– отметила Денисова.

Она уточнила, что несовершеннолетние не могут оказывать волонтерскую помощь

ВСУ, другим военным формированиям;

правоохранительным органам;

органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции;

в осуществлении надзора за осужденными и в медицинских учреждениях.

Кроме того, волонтерская деятельность, согласно закону, является формой благотворительной деятельности.

"Поэтому участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дали родители или другие законные представители ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", – подытожила уполномоченная по правам человека.

К слову, ранее стало известно, что среди волонтеров опроса Зеленского есть много несовершеннолетних.

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Что известно о всеукраинском опросе? Его проведение инициировал президент – ему интересно мнение украинцев о 5 важных вопросов. По словам Зеленского, опрос будет иметь очень важное значение, но не юридические последствия. Его проведение инициировал президент – ему интересно мнение украинцев о 5 важных вопросов. По словам Зеленского, опрос будет иметь очень важное значение, но не юридические последствия.