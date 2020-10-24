Во время всеукраинского опроса 25 октября намерены охватить максимальное количество избирательных участков. Кроме того, к мероприятию привлекут частную компанию, которая проводит соцопросы.

Как будет проходить опрос

Интервьюеры будут работать возле избирательных участков с 8:00 до 20:00, однако будут иметь перерывы. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в "Слуге народа".

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Каждый интервьюер сможет проголосовать еще перед началом рабочего дня. В Киеве на избирательных участках будут работать по 2 интервьюера, в других населенных пунктах – по одному.

Опрос будут проводить на выходе с участков. Интервьюеры будут одеты в спецодежду без брендированной политической символики. Они будут держать при себе опломбированные картонные ящики, куда избиратели будут бросать анкеты с ответами. Из-за коронавируса волонтеры также будут иметь средства индивидуальной защиты.

После закрытия участков интервьюеры доставят опломбированный ящик с бюллетенями в центр подсчета голосов своего региона. Затем члены соответствующей комиссии составят протокол и посчитают ответы.

По словам собеседника издания, уже напечатали несколько миллионов анкет, однако из-за ожидаемой низкой явки избирателей часть из них могут не использовать.

Какую компания будет проводить опрос

Собеседник отметил, что к опросу привлекут частную компанию, которая проводит социологические опросы. Именно эта компания, согласно гражданско-правовым договорам, нанимала интервьюеров.

Кроме того, компания не будет задействована в проведении экзитполов. По словам источника, поиск подрядчика для такого масштабного проекта был ограничен во времени

Также собеседник добавил, что деньги, выделенные на опрос, потратят на печать анкет, изготовление ящиков и одежды для интервьюеров, а также на оплату их работы.

Обратите внимание! Всеукраинский опрос в день выборов ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Украинцы смогут ответить на 5 дополнительных вопросов.