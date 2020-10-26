По словам лидера "Слуги народа" Александра Корниенко, во всеукраинском опросе Зеленского приняли участие почти 4 миллиона человек. Являются ли его результаты репрезентативными – читайте дальше.

Ведь опрос проводился только среди тех, кто пришел на выборы. Мнение тех, кто не пришел, не учитывалось. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Владимир Паниотто, известный социолог и директор КМИС.

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Он также отметил, что даже среди тех, кто принял участие в выборах, треть не проголосовала. Однако главная проблема заключается в том, что это голосование было добровольным, призвал к нему президент, а рассматривалось оно как партийное.

По данным нашего опроса и по данным "Рейтинга" о том, кто голосовал, среди них вдвое больше людей, которые являются сторонниками "Слуги народа", чем ЕС или других партий,

– отметил социлог.

"Относительно самих результатов – думаю, они соответствуют действительности. Чтобы это проверить, надо провести нормальное исследование за 15 тысяч долларов. И только тогда можно будет сказать, имеют эти данные какой-то смысл или нет. Для того чтобы доказать что-то, эти данные полностью нерелевантны", – заверил он.



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Погрешность может достигать 20 – 30%, – Паниотто

Заметим, что были зафиксированы случаи, когда один человек бросал в урну для голосования по несколько опросников. Волонтеры в основном не возражали.

По словам Паниотто, так произошло из-за того, что экзитпол был организован неправильно и непрофессионально. Однако стоит сказать, что при тех погрешностях, которые уже есть в этом исследовании, это – довольно небольшие недостатки, не имеющие никакого влияния на результаты.

В таком опросе погрешность может быть на уровне 20 – 30% и более. Если бы был проведен нормальный экзитпол, там погрешность составляла бы примерно 2%. А здесь она просто неконтролируемая, она систематическая,

– подчеркнул эксперт.

Он также объяснил, почему у социологов результаты экзитполов являются точными. Ведь достаточно опросить 400 человек, чтобы получить погрешность в 5%. Однако делать это надо так, чтобы вероятность попасть в опрос для каждого человека была одинакова.

"Когда Геллепа (социолог из США – 24 канал) пригласили в Конгресс и спросили, как можно по 2 000 людей сказать что-то о голосовании по всей Америке? Он сказал, что для того, чтобы узнать вкус супа, не надо съесть весь казан, а только перемешать и взять ложечку. Так вот, проблема в перемешивании. В данном исследовании такого не было", – подытожил Паниотто.

Справка. Украинцы приняли участие во всенародном опросе от Владимира Зеленского. Подробнее о его ходе и результатах – читайте по ссылке.