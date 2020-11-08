Кипы бюллетеней, которые похожи на те, что использовали на всеукраинском опросе во время местных выборов 25 октября, нашли на помойке. В то же время официальных результатов инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса нет до сих пор.

Множество перевязанных бюллетеней с "5 вопросами" от президента лежат в помещении, похожем на склад для утилизации мусора. Соответствующие фото на своей странице в фейсбуке распространил сотрудник Института государства и права имени Корецкого НАН Украины Андрей Смолий.

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Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Такие важные, что этот хлам просто выбросили на помойку, – заметил Смолий.

Бюллетени с вопросами от президента нашли на помойке / Фото Андрея Смолия



Результаты опроса президента нашли на помойке / Фото Андрея Смолия

Что известно о всеукраинском опросе Зеленского

За несколько недель до местных выборов Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса.

Его проводила социологическая компания "Зе Медиа". Оплатили спонсоры – более 300 представителей малого и среднего бизнеса.

Результаты опроса не будут иметь никакой юридической силы.

В нескольких городах волонтерами, которые раздавали избирателям бюллетени от президента, были несовершеннолетние. Правоохранители составят на их родителей админпротоколы.

Результаты опроса Зеленского / Инфографика 24 канала