В Укравтодоре отреагировали на критику экс-радника главы ОП Игоря Уманского о растрате денег с коронавирусного фонда. В агентстве утверждают, что опровергли "сложную математику" экс-министра финансов.

В частности, в государственном агентстве автомобильных дорог затронули темы растраты денег из COVID-фонда, "откаты" и сотрудничество с МВФ. Об этом сообщили на странице Укравтодора в фейсбук.

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Что говорят в Укравтодоре

В агентстве утверждают, что специфика дорожных тендеров отличается от закупки других услуг. То есть 70 – 80% стоимости тендера составляют материалы, еще 5% – фонд оплаты труда. В Укравтодоре уверяют, что выполнить услуги и забрать оттуда даже 20% невозможно.

Таким образом, отметили в агентстве, манипуляция о 40% или даже 100% "откатов" могла сработать в начале дорожного сезона, когда только происходили закупки, но не тогда, когда на финише выполнения плана почти 4 тысячи километров государственных дорог.

О деньгах с COVID-фонда

Как отметили в агентстве, направление 35 миллиардов гривен на дорожное строительство запланировали еще в январе 2020 года. Деньги хотели получить от Нафтогаза, который выиграл их в Стокгольмском суде у Газпрома.

Однако впоследствии решили использовали деньги спецфонда. Поэтому Укравтодор смог получить деньги на обновление дорог, как это и планировалось в начале года, однако не напрямую от Нафтогаза.

В агентстве уверены, что коронакриза охватывает все сферы жизни, и имеет последствия не только для общественного здоровья, но и для экономики.

Направление средств на обновление дорог является одним из способов противодействия последствиям коронакризиса

– говорится в заметке.

По обвинению в трате денег онкобольных, в агентстве утверждают, что Укравтодор поддержал инициативу депутатов, которые предложили направить эти деньги не на дороги, а на оборудование в "Охматдете".

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О сотрудничестве с МВФ

В посте заметили, что Укравтодор не отказывался от аудита по сотрудничеству с МВФ. По словам представителей агентства, держаудиторы в этом году проводит рекордное количество проверок закупок, в частности, около 260 процедур.

Также в Укравтодоре пригласили Уманского проинспектировать 4 тысячи километров уже обновленных дорог.

Опровергаем "сложную математику" дважды экс-министра финансов,

– написали в фото к посту.

Что говорил Уманский

Уманский обвинил власть в растрате денег из коронавирусного фонда. Политик убеждал, что с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по странному "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30 - 40%".

Обратите внимание! Накануне Уманский громко заявил о своей отставке с должности советника главы Офиса Президента Андрея Ермака. Политик уже подал заявление на увольнение.