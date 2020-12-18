Киевский апелляционный суд в интересах Портнова обязал Виталия Шабунина опровергнуть информацию, опубликованную официальным органом.

Об этом директор Центра противодействия коррупции сказал в эфире 24 канала.

"14 июня 2019 года на вебсайте 24 канала был обнародован сюжет программы "Право на достоинство", который также демонстрировался в эфире этого канала. В этой программе мной, Виталием Викторовичем Шабуниным, было сообщено недостоверную информацию относительно Портнова Андрея Владимировича, а именно о том, что в отношении него существовало уголовное производство о незаконном обогащении", - сказал Шабунин.

Также добавил: "По моему мнению, такое решение суда как нельзя лучше иллюстрирует отвратительное состояние судебной системы Украины! Системы, созданной в том числе заместителем Главы администрации Януковича – Портновым".

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