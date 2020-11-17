В государственном бюджете Украины – дефицит. До конца 2020 года правительство должно найти минимум 150 миллиардов гривен, чтобы обеспечить все потребности населения. Однако оптимальных решений этой проблемы пока нет.

Единственное предложение – выход на внешний рынок и заимствование на еврооблигациях. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Оптимальных путей сейчас нет. С более или менее нормальных – выход на внешний рынок и заимствование по еврооблигациям. Где-то до 1 миллиарда долларов мы можем там взять", – сказал эксперт.

Он отметил, что именно в настоящее время Украине очень везет, ведь на мировых рынках хорошая ситуация и исторические максимумы.

В них так много денег, что они готовы их давать даже Украине. Несмотря на то, что у нас сотрудничество с МВФ, но маленькая сумма возможна. Большая нет – там сразу появится тема МВФ,

– заверил Фурса.

По словам банкира, такое решение – это путь здорового человека. Все остальное – это лишь путь запуска печатного станка, что может привести к инфляции в стране.

Ждать ли инфляции

Фурса рассказал, что в случае запуска печатного станка и курс в Украине будет другим, и инфляция возможна. "Сейчас инфляция, которая заложена в бюджете – примерно 7%. Она выглядит слишком большой. Те прогнозы, на которых строят бюджет на 2021 год, они слишком оптимистичны. Эта дыра может быть значительно больше, чем сейчас", – отметил эксперт.

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Он также отметил, что в случае локдауна в 2021 году остановится импорт, мелкая торговля. Именно это и способствует гривне и сдерживает ее от падения, поэтому ситуация зависит от пандемии.