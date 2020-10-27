В ОПУ – вероятная вспышка коронавируса: болезнь подозревают у нескольких заместителей Ермака
По информации СМИ, вспышку коронавируса, предположительно, обнаружили в Офисе Президента Украины. Под удар могли попасть несколько заместителей руководителя органа Андрея Ермака.
Что известно о вспышке коронавируса в ОПУ
Об этом сообщил телеграм-канал "УП. Off the record". Его со ссылкой на источники ведет "Украинская правда".
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Похоже, что в Офисе президента – вспышка коронавируса. Сразу у нескольких заместителей Ермака подозревают COVID-19,
– говорится в заметке.
Больше деталей они не обнародовали. Сейчас журналисты 24 канала пытаются связаться с Офисом Президента, чтобы те дали комментарий о вышеупомянутой информации.
Подтверждение от Ковалив
О том, что заразилась коронавирусом, уже сообщила Юлия Ковалив. По словам заместителя руководителя ОПУ, положительные тесты получила не только она, но и ее муж и дети.
Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус – очень близко, рядом с нами,
– заметила госслужащая и призвала всех соблюдать основные противовирусные правила.
Что касается состояния Ковалив, то заместитель Ермака чувствует себя удовлетворительно. Вместе с семьей она находится на самоизоляции. Также они проинформировали всех, с кем контактировали на прошлой неделе.
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Кто из украинских политиков раньше болел коронавирусом
- По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, болезнь подхватили по меньшей мере 60 парламентариев. То есть коронавирусом болеет каждый восьмой нардеп.
- Среди известных фамилий инфицировались лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и руководитель "Слуги народа" Александр Корниенко. Все уже выздоровели и вернулись к работе.
- Кроме того, положительные тесты на COVID-19 сдали внефракционная нардеп Анна Скороход, "слуги народа" Роман Грищук, Даниил Гетманцев и Жан Беленюк, а также глава партии "Голос" Кира Рудик.
- Первым депутатом, который заболел коронавирусом, был член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов. Это произошло еще в начале пандемии в марте 2020 года.
- Коронавирус пережила и первая леди Украины Елена Зеленская. Ее пришлось госпитализировать с двусторонней пневмонией средней степени тяжести.