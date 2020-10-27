По информации СМИ, вспышку коронавируса, предположительно, обнаружили в Офисе Президента Украины. Под удар могли попасть несколько заместителей руководителя органа Андрея Ермака.

Что известно о вспышке коронавируса в ОПУ

Об этом сообщил телеграм-канал "УП. Off the record". Его со ссылкой на источники ведет "Украинская правда".

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Похоже, что в Офисе президента – вспышка коронавируса. Сразу у нескольких заместителей Ермака подозревают COVID-19,

– говорится в заметке.

Больше деталей они не обнародовали. Сейчас журналисты 24 канала пытаются связаться с Офисом Президента, чтобы те дали комментарий о вышеупомянутой информации.

Подтверждение от Ковалив

О том, что заразилась коронавирусом, уже сообщила Юлия Ковалив. По словам заместителя руководителя ОПУ, положительные тесты получила не только она, но и ее муж и дети.

Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус – очень близко, рядом с нами,

– заметила госслужащая и призвала всех соблюдать основные противовирусные правила.

Что касается состояния Ковалив, то заместитель Ермака чувствует себя удовлетворительно. Вместе с семьей она находится на самоизоляции. Также они проинформировали всех, с кем контактировали на прошлой неделе.

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