Средняя ставка по ипотеке в сентябре 2020 года опустилась ниже 13% годовых. О 10% – пока речь не идет. В ближайшее время банки будут учитывать доходы всей семьи заемщика при выдаче ипотеки.

В ближайшее время Нацбанк планирует комплексное изменение законодательства. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью LIGA.net.

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Что изменится

Одно из изменений даст возможность банкам учитывать доходы всей семьи заемщика при выдаче ему ипотечного кредита.

Кстати. Министр экономики Игорь Петрашко подтвердил, что 10% недостаточно, чтобы ипотека стала массовой среди украинцев. Подробнее об этом читайте здесь.

Средняя ставка ипотеки

Она отметила, что средняя ставка по ипотеке в сентябре 2020 года опустилась ниже 13% годовых.

Да, мы пока не говорим о 10% – в основном это скорее номинальные ставки в первый год. Но это уже не 15% и не 20%, как было в декабре 2019 года,

– подтвердила Рожкова.

По ее словам, несмотря на то, что развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы, ипотека однозначно стала доступнее.