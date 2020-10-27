Опустилась ниже 13% годовых: какие в Украине реальные ставки по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в сентябре 2020 года опустилась ниже 13% годовых. О 10% – пока речь не идет. В ближайшее время банки будут учитывать доходы всей семьи заемщика при выдаче ипотеки.
В ближайшее время Нацбанк планирует комплексное изменение законодательства. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью LIGA.net.
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Что изменится
Одно из изменений даст возможность банкам учитывать доходы всей семьи заемщика при выдаче ему ипотечного кредита.
Средняя ставка ипотеки
Она отметила, что средняя ставка по ипотеке в сентябре 2020 года опустилась ниже 13% годовых.
Да, мы пока не говорим о 10% – в основном это скорее номинальные ставки в первый год. Но это уже не 15% и не 20%, как было в декабре 2019 года,
– подтвердила Рожкова.
По ее словам, несмотря на то, что развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы, ипотека однозначно стала доступнее.