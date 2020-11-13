Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" не поддерживает Бориса Филатова на пост мэра Днепра, а информация о поддержке, озвученная ранее руководителем Днепровской городской ячейки ОПЗЖ, депутатом горсовета Сергеем Никитиным является фейком.

Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Мы не принимали такого решения. Городская организация такого решения не принимала. Областная – не принимала".

Действительно, Никитин, являющийся членом нашей партии, высказал такое мнение. Однако сегодня, я надеюсь, он его уже поменял. И никто не имеет права от имени партии делать подобные заявления. Поэтому все это фейк. И разгоняющиеся такие новости – фейк,

– подчеркнул в своем видеообращениии Вадим Рабинович.

Ранее информацию о поддержке Филатова ОПЗЖ распространяли СМИ, подконтрольные мэрии Днепра. Как известно, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" негативно относится к деятельности Бориса Филатова на посту мэра Днепра и является его идеологическим противником.